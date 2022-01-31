Türkiye İstatistik Kurumu 2021 yılı Ekim ayı Dış Ticaret İstatistiklerini yayımladı. TÜİK Denizli Bölge Müdürü Özer Coşkun tarafından verilen bilgiye göre Muğla’dan Aralık ayında en azla ihracat ABD’ye yapıldı.

İhracat 2021 yılı Aralık ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,7 artarak 72 milyon 855 bin dolar, ithalat ise yüzde 14,5 azalarak 27 milyon 286 bin dolar olarak gerçekleşti. Aralık ayında Muğla bu değerlerle Türkiye genelinde en fazla ihracatın gerçekleştiği 28’inci il oldu.

İhracatta en yüksek pay tarım, ormancılık ve balıkçılık sektöründe

2021 Aralık ayında ekonomik faaliyetlere göre ihracatta en yüksek payı alan ilk üç sektör tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörü oldu. İlk sırada yer alan tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 45,96 (33 milyon 482 bin dolar) oldu. İmalat sektörünün payı ise yüzde 43,99 (32 milyon 50 bin dolar), madencilik ve taşocakçılığı sektörünün payı ise yüzde 10,05 (7 milyon 322 bin dolar) gerçekleşti.

İthalatta en yüksek pay imalat sanayii sektöründe

2021 Aralık ayında ekonomik faaliyetlere göre ithalatta en yüksek payı alan sektörler şu şekilde oluştu. İlk sırada yer alan imalat sanayinin payı yüzde 99,17 (27 milyon 60 bin dolar) oldu. Ardından gelen tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 0,77 (209 bin dolar), madencilik ve taşocakçılığı sektörünün payı yüzde 0,04 (12 bin dolar) oldu.

En fazla ihracat yapılan ülke ABD oldu

2021 yılı Aralık ayında Muğla’dan en fazla ihracat ABD’ye oldu. Bu ülkeye yapılan ihracat 7 milyon 351 bin dolar olarak gerçekleşti. ABD’yi sırasıyla 6 milyon 471 bin dolar ile Yunanistan ve 5 milyon 873 bin dolar ile İsrail izledi.

En fazla ithalat yapılan ülke Fas oldu

2021 yılı Aralık ayında Muğla’ya en fazla ithalat Fas’tan yapıldı. Bu ülkeden yapılan ithalat 7 milyon 969 bin dolar olarak gerçekleşti. Fas’ı sırasıyla 2 milyon 291 bin dolar ile Norveç ve 2 milyon 265 bin dolar ile Malta izledi.

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