Marmaris´te sokakta kalan evsiz 17 kişi otele yerleştirildi

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Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA)- MUĞLA´nın Marmaris ilçesinde, kötü hava koşulları nedeniyle evsiz 17 kişi apart otellere yerleştirildi.

Marmaris İlçe Kaymakamlığı´na bağlı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV), polis ekipleri desteğiyle sokakta kalan vatandaşları bulundukları yerlerden alarak apart otele yerleştirdi. Otele yerleştirilen 17 kişi sağlık kontrolünden geçirilerek banyo imkânı sağlandı. Ardından yiyecek ve içecek verilerek elbise ihtiyaçları giderildi. SYDV sosyal medya hesaplarından "Hava soğuk, kimse dışarıda kalmasın, aç yatmasın, evsiz sokakta kalan birini gördüğünüzde lütfen 0.544.9641119 numaralı telefondan bildiriniz." şeklinde paylaşımnda bulundu. DHA-Genel Türkiye-Muğla / Marmaris Ali GÜNDOĞAN

2022-01-31 21:48:55



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