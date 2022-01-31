Marmaris´te 72 kaçak göçmen kurtarıldı 1 organizatör gözaltında



Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA)MUĞLA´nın Marmaris ilçesinde, Yunanistan unsurlarınca lastik bot ve can salına konularak Türk karasularına geri itilen 72 kaçak göçmen Türk Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı. Organizatör olduğundan şüphe edilen 1 balıkçı da kurtarılarak gözaltına alındı.

Marmaris ilçesine 65 kilometre mesafedeki Bozburun Mahallesi Bozukkale açıklarında sabah saat 06.10 sıralarında lastik botta denizde sürüklenenler olduğu ihbarı yapıldı. Devriye görevinde bulunan Güney Ege Sahil Güvenlik Marmaris Grup Komutanlığı hücum bot ekipleri bölgeye yönlendirildi. Yapılan araştırma sonucu bulunan lastik bota yanaşan ekipler, 15 kaçak göçmen ve 1 organizatör olduğu şüphe edilen balıkçıyı kurtardı.

Aynı gün saat 07.15 sıralarında gelen bir ihbar üzerine aynı bölgeye giden Sahil Güverlik ekibi lastik bot içinde 22 kaçak göçmeni kurtardı. Saat 10.00 sıralarında Bozukkale ve Serçe Limanı çevresinde devriye gezen ekipler, denizde sürüklenen 2 can salını tespit ederek içinde bulunan 35 kaçak göçmeni hücum bota aldı.

Sahil Güvenlik Marmaris Grup Komutanlığı´na getirilen aralarında kadın ve çocukların bulunduğu 72 kaçak göçmen için kimlik tespiti ve doktor kontrolü yapıldı. İşlemleri tamamlanan Suriye, Burma ve Irak uyruklu 72 kaçak göçmen Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü´ne götürüldü. Organizatör olduğundan şüphe edilen ve göçmenlerle birlikte kurtarılan balıkçı ise gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Marmaris Ali GÜNDOĞAN

2022-01-31 22:15:01



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.