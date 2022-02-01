Marmaris'te eski eş dehşeti: 3 yaralı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Marmaris'te eski eş dehşeti: 3 yaralı

DHA

Marmaris'te eski eş dehşeti: 3 yaralı


Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde Hasan U. (42), hakkında uzaklaştırma kararı bulunmasına rağmen çocuklarını görme bahanesiyle gittiği evde eski eşi Fatma Ö. (33) ile ailesine dehşeti yaşattı. Evde çıkan tartışmada Hasan U. tarafından bıçaklanan Fatma Ö., annesi Dursen K. (57) ile kardeşi Mustafa Ö. (35), yaralandı. Olaydan sonra kaçmaya çalışan şüpheli polis tarafından yakalandı. 
Olay, dün saat 21.00 sıralarında Marmaris ilçe merkezine 11 kilometre mesafedeki İçmeler Mahallesi Köy İçi mevkisindeki bir evin ikinci katında meydana geldi. Fatma Ö., sorunlu geçen evlilikten sonra bir süre önce boşanarak, 3 çocuğuyla birlikte annesi ve ağabeyi ile birlikte yaşamaya başladı. Geçen temmuz, ağustos ve son olarak 14 Ocak tarihinde boşandığı eşini ve ailesini rahatsız ettiği gerekçesiyle mahkeme kararıyla hakkında uzaklaştırma kararı çıkartılan Hasan U., çocuklarını görme bahanesiyle eski kayınvalidesi Dursen K.'nın evine gitti. Uzaklaştırma kararı devam etmesine rağmen eve giden Hasan U. ile eski eşi, annesi ve kardeşi arasında tartışma çıktı.
ÇOCUKLARIN GÖZÜ ÖNÜNDE 3 KŞİYİ BIÇAKLADI
Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine Hasan U., iddiaya göre çocuklarının gözü önünde masada bulunan bıçağı alarak önce eski kayınvalidesi ardından eski kayınbiraderi ve boşandığı eşine saldırdı. Fatma Ö., annesi Dursen K. ve kardeşi Mustafa Ö., aldıkları bıçak darbeleriyle yaralandı. Ardından kaçmaya çalışan Hasan U., çevredekilerin haber vermesi üzerine kısa sürede olay yerine gelen polis tarafından yakalandı. 
Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Dursen K., Fatma Ö. ve Mustafa Ö. ambulansla özel bir hastaneye götürüldü. Kalbine yakın bıçak darbesi alan Dursen K.'nın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken, Fatma Ö. ile kardeşi Mustafa Ö.'nün hayati tehlikesinin bulunmadığı tedavilerinin devam ettiği öğrenildi. 
'ÇOCUKLARIMI GÖRMEYE GİTTİM KÖTÜ NİYETİM YOKTU'
Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'nde gözaltına alınan Hasan U.'nun verdiği ifadesinde, "Çocuklarımı görmek için eski eşimim evine gittim. Eski eşim ve kayınvalidem ile tartışma çıktı. Cümleler çok ağır geldi ve sinirlenerek masa üzerinde gördüğüm ekmek bıçağını alarak saldırdım" dediği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
'EVİ KUNDAKLADI, 3 DEFA UZAKLAŞTIRMA KARARI VERİLDİ'
Hasan U.'nun geçen yıl 23 Temmuz'da boşanma aşamasında olduğu eşi Fatma Ö.'ye ait tek katlı evi benzin dökerek kundakladığı, polis tarafından yakalandıktan sonra çıkarıldığı mahkeme tarafından serbest bırakıldığı öğrenildi. Hasan U.'nun ayrıca ayrıldıktan sonra annesi Dursen K.'nın evine taşınan Fatma Ö.'yü sürekli rahatsız ettiği ve darbettiği ortaya çıktı. Fatma Ö.'nün bu nedenle mahkemeye başvurduğu ve Hasan U.'ya uzaklaştırma kararı verildiği belirlendi. Hasan U.'nun verilen uzaklaştırma kararını 3 kez ihlal ettiği ve eski eşini tehtit etmeye devam ettiği bildirildi.  
ESKİ EŞ BİRÇOK KEZ ŞİKAYETTE BULUNMUŞ
Fatma Ö. daha önce birçok kez Hasan U. hakkında polise şikayette bulunduğu da ortaya çıktı. Fatma Ö., eski eşi hakkında 23 ve 25 Temmuz 2021 tarihinde mala zarar verme, hakaret,kasten yaralama suçundan şikayetçi oldu. 30 Aralık 2021 tarihinde hakaret ve tehdit suçundan şikâyetçi oldu. Son olarak 14 Ocak'ta tehdit ve hakaret suçundan yaptığı şikayetin ardından Marmaris 2'nci Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından Hasan U.'ya uzaklaştırma kararı verildi. Daha önceki kararlarda olduğu gibi Hasan U.'nun yine uzaklaştırma kararını ihlal ettiği belirlendi. Hasan U.'nun uzaklaştırma kararlarını üç defa ihlal ettiği polis tarafından da tespit edilerek tutanak altına alındı. Ayrıca Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddet Büro Amirliği tarafından Hasan U.'ya elektronik kelepçe uygulanması talep edilmiş, mahkemeden onay beklendiği öğrenildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Marmaris Ali GÜNDOĞAN
2022-02-01 01:45:52

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Marmaris'te eski eş dehşeti: 3 yaralı
YEREL HABERLER Marmaris'te eski eş dehşeti: 3 yaralı
Çocuklarının gözleri önünde eski eşi ve ailesini bıçakladı
YEREL HABERLER Çocuklarının gözleri önünde eski eşi ve ailesini ...
Marmaris´te 72 kaçak göçmen kurtarıldı 1 organizatör gözaltında
YEREL HABERLER Marmaris´te 72 kaçak göçmen kurtarıldı 1 organizatör ...
Marmaris´te 72 kaçak göçmen kurtarıldı 1 organizatör gözaltında
YEREL HABERLER Marmaris´te 72 kaçak göçmen kurtarıldı 1 organizatör ...
Marmaris´te sokakta kalan evsiz 17 kişi otele yerleştirildi
YEREL HABERLER Marmaris´te sokakta kalan evsiz 17 kişi otele ...
Marmaris´te sokakta kalan evsiz 17 kişi otele yerleştirildi
YEREL HABERLER Marmaris´te sokakta kalan evsiz 17 kişi otele ...
Yunanistan göçmenleri ölüme terk etmeye devam ediyor Marmaris ilçesi açıklarında Yunanistan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 72 düzensiz göçmen Türk Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.
YEREL HABERLER Yunanistan göçmenleri ölüme terk etmeye devam ...
Bodrum'da kamyonetin altında kalan motosikletli öldü; kaza anı kamerada
YEREL HABERLER Bodrum'da kamyonetin altında kalan motosikletli öldü; ...
Marmaris'te 'Eğitim Hakkı' konuşuldu
YEREL HABERLER Marmaris'te 'Eğitim Hakkı' konuşuldu
Bodrum’da feci kaza: 1 ölü Bir çocuk babası adam feci kazada öldü
YEREL HABERLER Bodrum’da feci kaza: 1 ölü Bir çocuk babası adam feci ...
Bodrum´da yüksek elektrik faturası eylemi
YEREL HABERLER Bodrum´da yüksek elektrik faturası eylemi
Amatör spor kulüplerine 70 Bin TL destek Menteşe Belediyesi Amatör Spor Kulüplerine toplam 70 Bin TL yardımda bulundu.
YEREL HABERLER Amatör spor kulüplerine 70 Bin TL destek Menteşe ...
Evsiz vatandaşlara Marmaris Kaymakamlığı sahip çıktı
YEREL HABERLER Evsiz vatandaşlara Marmaris Kaymakamlığı sahip çıktı
Muğla Valisi Tavlı, Datça Cemevi yöneticileri ile bir araya geldi
YEREL HABERLER Muğla Valisi Tavlı, Datça Cemevi yöneticileri ile bir ...
Şadan Gökovalı mezarı başında anıldı Gazeteci, yazar, akademisyen Halikarnas Balıkçısı Cevat Şakir Kabaağaçlı’nın manevi oğlu Şadan Gökovalı ölümün birinci yıl dönümünde mezarı başında anıldı.
YEREL HABERLER Şadan Gökovalı mezarı başında anıldı Gazeteci, yazar, ...
Muğla’nın Aralık ihracatı yüzde 7,7 arttı Türkiye İstatistik Kurumu 2021 yılı Aralık ayı dış ticaret istatistiklerini yayımlarken, Muğla’nın Aralık ayı ihracatı yüzde 7,7 arttı.
YEREL HABERLER Muğla’nın Aralık ihracatı yüzde 7,7 arttı Türkiye ...
UNESCO Türkiye’de örnek proje gösterdi Akdeniz Koruma Derneği tarafından yürütülen Gökova Körfezi Deniz Koruma Alanında İklim Değişikliği Dayanıklılığının Artırılması Projesi, UNESCO ‘Yeşil Vatandaşlar’ kampanyasında Türkiye’de örnek proje olarak gösterildi
YEREL HABERLER UNESCO Türkiye’de örnek proje gösterdi Akdeniz Koruma ...
Bodrumspor seriye bağladı
YEREL HABERLER Bodrumspor seriye bağladı
Fethiye’de horoz dövüşü operasyonu: 8 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Fethiye’de horoz dövüşü operasyonu: 8 kişi yakalandı
Fethiye’de orman yangınının yayılmasına jandarma engel oldu
YEREL HABERLER Fethiye’de orman yangınının yayılmasına jandarma ...
Bodrumspor - Sakaryaspor (EK FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Bodrumspor - Sakaryaspor (EK FOTOĞRAFLAR)
Bodrumspor - Sakaryaspor: 1-0
YEREL HABERLER Bodrumspor - Sakaryaspor: 1-0
Bodrumspor - Sakaryaspor (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Bodrumspor - Sakaryaspor (FOTOĞRAFLAR)
Sahilde yürüyüş yapan vatandaşlar gördükleri karşısında şok oldu
YEREL HABERLER Sahilde yürüyüş yapan vatandaşlar gördükleri ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.