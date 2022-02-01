GEKA yönetimi Stratonikeia’da toplandı Güney Ege Kalkınma Ajansı yönetim kurulu toplantısı UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesinde yer alan Yatağan ilçesindeki Stratonikeia Antik Kentinde yapıldı.

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

GEKA yönetimi Stratonikeia’da toplandı Güney Ege Kalkınma Ajansı yönetim kurulu toplantısı UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesinde yer alan Yatağan ilçesindeki Stratonikeia Antik Kentinde yapıldı.

İHA

GEKA yönetimi Stratonikeia’da toplandı Güney Ege Kalkınma Ajansı yönetim kurulu toplantısı UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesinde yer alan Yatağan ilçesindeki Stratonikeia Antik Kentinde yapıldı.

Antik dönemden günümüze birçok uygarlığa ev sahipliği yapan Ölümsüz Aşkların ve Gladyatörlerin kenti Stratonikeia’da gerçekleştirilen Güney Ege Kalkınma Ajansı toplantısı dönem Başkanı Denizli Valisi Ali Fuat Atik’in Başkanlığında ve Muğla Valisi Orhan Tavlı’nın ev sahipliğinde yapıldı. Toplantıya diğer kurul üyeleri Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, Aydın Sanayi Odası Başkanı Mehmet Yunus Şahin, Muğla Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Ercan ve GEKA Genel Sekreteri Özgür Akdoğan’ın yanı sıra Ajansın görevli uzmanları katıldı.
Toplantının gündem maddeleri hakkında açıklama yapan Denizli Valisi Ali Fuat Atik, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından ilk defa 2021 yılında uygulamaya geçirilen ve Güney Ege Bölgesi’nden Denizli ilinin dahil edildiği ‘Üreten Şehirler Programı’na ‘Denizli'nin Geleceği Temiz Üretimde’ projesiyle başvuru yaptıklarını söyledi. Projenin Bakanlık tarafından onaylandığını açıklayan Vali Atik, proje kapsamında Denizli’de tekstil ve hazır giyim sektörüne yönelik 40 işletmeye enerji verimliliği, temiz üretim ve ham madde verimliliğini kapsayan kaynak verimliliği alanında danışmanlık verileceğini ayrıca yapılması planlanan yatırımlar için fizibilite raporları da oluşturulacağını belirtti.
Ajansın, Güney Ege’deki sosyal sorunların çözümüne katkı sağlamak amacıyla, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının koordinasyonunda ve desteğiyle yürüteceği 2022 yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı’na (SOGEP) değinen Vali Atik, program kapsamında en az 1 milyon TL toplam bütçeli olarak hazırlanacak projelerin %90 oranında desteklenmesinin öngörüldüğünü söyledi. Denizli Valisi, program kapsamında Genç İstihdamına katkı sağlayacak projelerin 2022 yılında ön planda olabileceğini ve proje öneri formunun en geç 21 Şubat 2022 tarihine kadar Ajansa teslim edilmesi gerektiğinin altını çizdi. Ayrıca, Bölgedeki tüm paydaşlardan sosyal sorunların çözümüne katkı sağlayacak projeler tasarlayarak Ajansa başvuru yapmalarını beklediklerini ifade etti.
GEKA Yönetim Kurulu Başkanı Vali Atik toplantının bir diğer gündem maddesinin, Bölge kalkınmasına hız kazandıracak yatırım projelerinin fizibilite çalışmalarının desteklendiği 2021 yılı Fizibilite Desteği Programı kapsamında değerlendirilen projeler olduğunu söyledi. Genel Sekreterlikçe Yönetim Kuruluna, değerlendirme aşamasını geçmiş başarılı projelerin sunulacağını ve Kurul tarafından onaylanan başarılı projelerin en kısa zamanda faaliyetlerine başlayacağını açıkladı.
Denizli Valisi Atik konuşmasına şu şekilde devam etti; “Özel nitelikli projelerin hayata geçirildiği güdümlü proje çalışmaları da bugünkü toplantımızın bir diğer gündem maddesidir. 2021 yılında Ajansımız her ilimizden 1 adet olmak üzere toplam 3 güdümlü projeyi başlattı, sözleşmelerini imzaladık. 2022 yılında Bölgemizde uygulayacağımız yeni güdümlü proje konularımızı da bu toplantıda istişare edeceğiz. Bugünkü toplantımızın bir diğer önemli maddesi, 2022 yılında yürüteceğimiz “Teknik Destek”, “Üretici Örgütlerinin Güçlendirilmesi Yönetim Danışmanlığı” ve “İmalat Sanayide Kurumsallaşma ve Dijitalleşme Yönetim Danışmanlığı” programları olacaktır. Yönetim Kurulumuzun kararı doğrultusunda söz konusu programlarımız Ajansımız tarafından kamuoyuna ilan edilerek başvuruya açılacaktır.
Denizli Valisi Ali Fuat Atik, Yönetim Kurulu Üyelerine katılımlarından dolayı teşekkür ederek toplantının bölge ve ülke için hayırlı olmasını dileyerek sözlerini sonlandırdı.
Toplantı bitiminde Yönetim Kurulu Üyeleri, Ajansın 2015 yılından beri verdiği proje destekleriyle önemli kültür varlıklarının turizme kazandırıldığı Stratonikeia Antik Kenti’ni gezdi ve yapılan çalışmaları yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldılar.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Marmaris'te eski eş dehşeti: 3 yaralı
YEREL HABERLER Marmaris'te eski eş dehşeti: 3 yaralı
Marmaris'te eski eş dehşeti: 3 yaralı
YEREL HABERLER Marmaris'te eski eş dehşeti: 3 yaralı
Çocuklarının gözleri önünde eski eşi ve ailesini bıçakladı
YEREL HABERLER Çocuklarının gözleri önünde eski eşi ve ailesini ...
Marmaris´te 72 kaçak göçmen kurtarıldı 1 organizatör gözaltında
YEREL HABERLER Marmaris´te 72 kaçak göçmen kurtarıldı 1 organizatör ...
Marmaris´te 72 kaçak göçmen kurtarıldı 1 organizatör gözaltında
YEREL HABERLER Marmaris´te 72 kaçak göçmen kurtarıldı 1 organizatör ...
Marmaris´te sokakta kalan evsiz 17 kişi otele yerleştirildi
YEREL HABERLER Marmaris´te sokakta kalan evsiz 17 kişi otele ...
Marmaris´te sokakta kalan evsiz 17 kişi otele yerleştirildi
YEREL HABERLER Marmaris´te sokakta kalan evsiz 17 kişi otele ...
Yunanistan göçmenleri ölüme terk etmeye devam ediyor Marmaris ilçesi açıklarında Yunanistan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 72 düzensiz göçmen Türk Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.
YEREL HABERLER Yunanistan göçmenleri ölüme terk etmeye devam ...
Bodrum'da kamyonetin altında kalan motosikletli öldü; kaza anı kamerada
YEREL HABERLER Bodrum'da kamyonetin altında kalan motosikletli öldü; ...
Marmaris'te 'Eğitim Hakkı' konuşuldu
YEREL HABERLER Marmaris'te 'Eğitim Hakkı' konuşuldu
Bodrum’da feci kaza: 1 ölü Bir çocuk babası adam feci kazada öldü
YEREL HABERLER Bodrum’da feci kaza: 1 ölü Bir çocuk babası adam feci ...
Bodrum´da yüksek elektrik faturası eylemi
YEREL HABERLER Bodrum´da yüksek elektrik faturası eylemi
Amatör spor kulüplerine 70 Bin TL destek Menteşe Belediyesi Amatör Spor Kulüplerine toplam 70 Bin TL yardımda bulundu.
YEREL HABERLER Amatör spor kulüplerine 70 Bin TL destek Menteşe ...
Evsiz vatandaşlara Marmaris Kaymakamlığı sahip çıktı
YEREL HABERLER Evsiz vatandaşlara Marmaris Kaymakamlığı sahip çıktı
Muğla Valisi Tavlı, Datça Cemevi yöneticileri ile bir araya geldi
YEREL HABERLER Muğla Valisi Tavlı, Datça Cemevi yöneticileri ile bir ...
Şadan Gökovalı mezarı başında anıldı Gazeteci, yazar, akademisyen Halikarnas Balıkçısı Cevat Şakir Kabaağaçlı’nın manevi oğlu Şadan Gökovalı ölümün birinci yıl dönümünde mezarı başında anıldı.
YEREL HABERLER Şadan Gökovalı mezarı başında anıldı Gazeteci, yazar, ...
Muğla’nın Aralık ihracatı yüzde 7,7 arttı Türkiye İstatistik Kurumu 2021 yılı Aralık ayı dış ticaret istatistiklerini yayımlarken, Muğla’nın Aralık ayı ihracatı yüzde 7,7 arttı.
YEREL HABERLER Muğla’nın Aralık ihracatı yüzde 7,7 arttı Türkiye ...
UNESCO Türkiye’de örnek proje gösterdi Akdeniz Koruma Derneği tarafından yürütülen Gökova Körfezi Deniz Koruma Alanında İklim Değişikliği Dayanıklılığının Artırılması Projesi, UNESCO ‘Yeşil Vatandaşlar’ kampanyasında Türkiye’de örnek proje olarak gösterildi
YEREL HABERLER UNESCO Türkiye’de örnek proje gösterdi Akdeniz Koruma ...
Bodrumspor seriye bağladı
YEREL HABERLER Bodrumspor seriye bağladı
Fethiye’de horoz dövüşü operasyonu: 8 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Fethiye’de horoz dövüşü operasyonu: 8 kişi yakalandı
Fethiye’de orman yangınının yayılmasına jandarma engel oldu
YEREL HABERLER Fethiye’de orman yangınının yayılmasına jandarma ...
Bodrumspor - Sakaryaspor (EK FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Bodrumspor - Sakaryaspor (EK FOTOĞRAFLAR)
Bodrumspor - Sakaryaspor: 1-0
YEREL HABERLER Bodrumspor - Sakaryaspor: 1-0
Bodrumspor - Sakaryaspor (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Bodrumspor - Sakaryaspor (FOTOĞRAFLAR)

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.