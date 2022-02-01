Başkan Gümüş TÜFAD antrenör eğitim programı ziyaret etti Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği ve Türkiye Futbol Federasyonu işbirliğinde C Lisans Antrenör Eğitim Programı Menteşe’de başladı.

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Gümüş TÜFAD antrenör eğitim programı ziyaret etti Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği ve Türkiye Futbol Federasyonu işbirliğinde C Lisans Antrenör Eğitim Programı Menteşe’de başladı.

İHA

Başkan Gümüş TÜFAD antrenör eğitim programı ziyaret etti Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği ve Türkiye Futbol Federasyonu işbirliğinde C Lisans Antrenör Eğitim Programı Menteşe’de başladı.

Muğla genelinde 30 antrenör adayının katıldığı eğitim programına katılan Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, bu tür organizasyonların Muğla’da yapılmasından memnuniyet duyduklarını belirtti.
Başkan Gümüş; “Sporun gelişmesi ve sporcunun yetişmesi için olmazsa olmaz bir kural var. O da antrenörler. Sporun ve sporcunun gelişmesi antrenör sayesinde oluyor. Bildiğim kadarıyla bu eğitim programı işin ilk ayağı. Bu program devam edecek ve kursiyerlerin lisanslarını yükselterek işin sonuna kadar götürmelerini tavsiye ediyorum. Zira spora yönelik bilgi hocalarımız sayesinde gelişecek ve bu sayede örnek sporcular yetişecek. Sporcuların antrenmanlarını yaptırarak sporcuyu teknik, taktik, kondisyon, psikolojik ve zihinsel açıdan hazırlamak antrenörler sayesinde mümkün” dedi.
“Amatör spor kulüplerine 70 bin TL destek verdik”
Menteşe Belediyesi olarak spora ve sporcuya destek vermeye devam ettiklerini ifade eden Başkan Gümüş, yeni yıl itibariyle ilçe genelinde faaliyet gösteren ve talepte bulunan amatör spor kulüplerine toplam da 70 bin TL destek verdiklerini belirtti. Başkan Gümüş konuşmasına şöyle devam etti: “Bünyemizdeki spor faaliyetlerini yürüten 15 antrenör bulunuyor. Bunun yanında Menteşe Belediyesi Akyol Tesislerimize TÜFAD üyesi ve yüzlerce sporcu yetiştiren bir antrenör büyüğümüz Fuat Hoca’nın (Ali Fuat Özge) adını verdik. En kısa sürede birlikte o tesisin tabelasını asmak istiyoruz. C Lisans Antrenör Eğitim Programına katılan 30 kursiyere başarılar diliyor, başta TÜFAD Genel Sekreteri Muğla Şube Başkanı Alaaddin Naganlu olmak üzere bu programın gerçekleşmesinde emeği geçen herkesi kutluyorum”
Başkan Gümüş konuşmasının ardından TFF Antrenör Eğitmenleri Muammer Birdal Can ve Aşkın Çift’e küçük birer hediye takdim etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bodrum açıklarında 37 kaçak göçmen kurtarıldı
YEREL HABERLER Bodrum açıklarında 37 kaçak göçmen kurtarıldı
Sahte dolar operasyonuna 3 tutuklama Fethiye KOM ekiplerinin Köyceğiz ilçesindeki bir banka bankamatiğine yüklü miktarda sahte dolar yatırıldığı bilgisi sonrası gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
YEREL HABERLER Sahte dolar operasyonuna 3 tutuklama Fethiye KOM ...
Endemik türlerden Muğla ekonomisine 62 milyon TL katkı Türkiye’deki endemik bitki varlığının yüzde 12’sine sahip Muğla’da Anadolu adaçayı, defne, kekik, salep, lavanta ve sakız gibi ürünlerden Muğla ekonomisine yılda yaklaşık 62 milyon TL katkı sağlanıyor.
YEREL HABERLER Endemik türlerden Muğla ekonomisine 62 milyon TL ...
Kira alamıyoruz dediler, kamyonlarla benzinliğin giriş çıkışını kapattılar
YEREL HABERLER Kira alamıyoruz dediler, kamyonlarla benzinliğin ...
Üç olayda 37 düzensiz göçmen kurtarıldı Göçmenlerin imdadına Sahil Güvenlik yetişti
YEREL HABERLER Üç olayda 37 düzensiz göçmen kurtarıldı Göçmenlerin ...
GEKA yönetimi Stratonikeia’da toplandı Güney Ege Kalkınma Ajansı yönetim kurulu toplantısı UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesinde yer alan Yatağan ilçesindeki Stratonikeia Antik Kentinde yapıldı.
YEREL HABERLER GEKA yönetimi Stratonikeia’da toplandı Güney Ege ...
Marmaris'te eski eş dehşeti: 3 yaralı
YEREL HABERLER Marmaris'te eski eş dehşeti: 3 yaralı
Marmaris'te eski eş dehşeti: 3 yaralı
YEREL HABERLER Marmaris'te eski eş dehşeti: 3 yaralı
Çocuklarının gözleri önünde eski eşi ve ailesini bıçakladı
YEREL HABERLER Çocuklarının gözleri önünde eski eşi ve ailesini ...
Marmaris´te 72 kaçak göçmen kurtarıldı 1 organizatör gözaltında
YEREL HABERLER Marmaris´te 72 kaçak göçmen kurtarıldı 1 organizatör ...
Marmaris´te 72 kaçak göçmen kurtarıldı 1 organizatör gözaltında
YEREL HABERLER Marmaris´te 72 kaçak göçmen kurtarıldı 1 organizatör ...
Marmaris´te sokakta kalan evsiz 17 kişi otele yerleştirildi
YEREL HABERLER Marmaris´te sokakta kalan evsiz 17 kişi otele ...
Marmaris´te sokakta kalan evsiz 17 kişi otele yerleştirildi
YEREL HABERLER Marmaris´te sokakta kalan evsiz 17 kişi otele ...
Yunanistan göçmenleri ölüme terk etmeye devam ediyor Marmaris ilçesi açıklarında Yunanistan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 72 düzensiz göçmen Türk Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.
YEREL HABERLER Yunanistan göçmenleri ölüme terk etmeye devam ...
Bodrum'da kamyonetin altında kalan motosikletli öldü; kaza anı kamerada
YEREL HABERLER Bodrum'da kamyonetin altında kalan motosikletli öldü; ...
Marmaris'te 'Eğitim Hakkı' konuşuldu
YEREL HABERLER Marmaris'te 'Eğitim Hakkı' konuşuldu
Bodrum’da feci kaza: 1 ölü Bir çocuk babası adam feci kazada öldü
YEREL HABERLER Bodrum’da feci kaza: 1 ölü Bir çocuk babası adam feci ...
Bodrum´da yüksek elektrik faturası eylemi
YEREL HABERLER Bodrum´da yüksek elektrik faturası eylemi
Amatör spor kulüplerine 70 Bin TL destek Menteşe Belediyesi Amatör Spor Kulüplerine toplam 70 Bin TL yardımda bulundu.
YEREL HABERLER Amatör spor kulüplerine 70 Bin TL destek Menteşe ...
Evsiz vatandaşlara Marmaris Kaymakamlığı sahip çıktı
YEREL HABERLER Evsiz vatandaşlara Marmaris Kaymakamlığı sahip çıktı
Muğla Valisi Tavlı, Datça Cemevi yöneticileri ile bir araya geldi
YEREL HABERLER Muğla Valisi Tavlı, Datça Cemevi yöneticileri ile bir ...
Şadan Gökovalı mezarı başında anıldı Gazeteci, yazar, akademisyen Halikarnas Balıkçısı Cevat Şakir Kabaağaçlı’nın manevi oğlu Şadan Gökovalı ölümün birinci yıl dönümünde mezarı başında anıldı.
YEREL HABERLER Şadan Gökovalı mezarı başında anıldı Gazeteci, yazar, ...
Muğla’nın Aralık ihracatı yüzde 7,7 arttı Türkiye İstatistik Kurumu 2021 yılı Aralık ayı dış ticaret istatistiklerini yayımlarken, Muğla’nın Aralık ayı ihracatı yüzde 7,7 arttı.
YEREL HABERLER Muğla’nın Aralık ihracatı yüzde 7,7 arttı Türkiye ...
UNESCO Türkiye’de örnek proje gösterdi Akdeniz Koruma Derneği tarafından yürütülen Gökova Körfezi Deniz Koruma Alanında İklim Değişikliği Dayanıklılığının Artırılması Projesi, UNESCO ‘Yeşil Vatandaşlar’ kampanyasında Türkiye’de örnek proje olarak gösterildi
YEREL HABERLER UNESCO Türkiye’de örnek proje gösterdi Akdeniz Koruma ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.