100 Yaş Evleri yeni dostlukların kurulduğu yer haline geldi Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından 60 yaş üstü vatandaşlar için Menteşe ve Fethiye ilçelerinde Bin 668 üyenin yararlandığı 100 Yaş evleri, yeni dostlukların kurulduğu bir merkez haline geldi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin 60 yaş üstü vatandaşların sosyal yaşama daha aktif katılmalarını ve üretkenliklerinin devamını sağlamak amacıyla yaşlı lokali olarak Menteşe ve Fethiye ilçelerinde hizmete sunduğu 100 Yaş Evleri yüzleri güldürüyor. Her kuşaktan bireylerin ilgisini gören 100 Yaş Evlerinden Bin 668 üye aktif olarak yararlanıyor.

Menteşe’de Bin 405, Fethiye’de ise 263 aktif üye bulunuyor

60 yaş üstü vatandaşların sıklıkla yararlandığı ve yeni dostlukların kurulduğu bir merkez haline gelen 100 Yaş Evlerinden Menteşe’de bin 405, Fethiye’de ise 263 üye aktif olarak yararlanıyor. Hafta içi her gün hizmet veren 100 Yaş Evlerinde, sohbet, televizyon, okuma, oyun, dinlenme ve teknoloji odasının yanı sıra resim, ahşap, boyama, mozaik gibi hobi çalışmalarının yapılabileceği atölyeler de bulunuyor. Ayrıca Büyükşehir Belediyesi sağlık ekipleri tarafından belirli günlerde üyelerin kan şekeri ve tansiyon ölçümleri de yapılıyor.

Bugüne kadar 400’ün üzerinde etkinlik gerçekleştirildi

Hizmetleri ile il genelinde beğeni toplayan Nilüfer Caner 100 Yaş Evi’nde bugüne kadar 4000’ün üzerinde etkinlik gerçekleştirildi. Sadece 60 yaş üstü vatandaşların değil, aynı zamanda üniversite öğrencilerinin de buluşma noktası olan 100 Yaş Evi’nde Dil Kulüpleri (İngilizce, Fransızca ve Rusça),Resim Atölye Çalışmaları (Resim, Heykel ve Seramik), Geleneksel Sanat Atölye Çalışmaları (Ebru, Minyatür), El Sanatları (Dikiş, Nakış ve Kanaviçe), Film Gösterim Günleri, Kitap Okuma Günleri, Kültür Gezileri, Alzheimer ve Demans Hastalıkları Üzerine Söyleşiler, Satranç, Dama ve Tavla Turnuvası gibi birçok etkinlik düzenleniyor.

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