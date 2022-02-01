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Muğla'da sahte dolar operasyonu; 6 gözaltı

DHA

Muğla'da sahte dolar operasyonu; 6 gözaltı


Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)MUĞLA'da polisin düzenlediği operasyonda 52 bin 700 sahte dolar ele geçirilirken, 6 kişi gözaltına alındı.
Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Amirliği ekipleri, Köyceğiz ilçesinde bir bankanın ATM'si üzerinden yüklü miktarda sahte dolar yatırıldığı bilgisine ulaştı. ATM kamerasını inceleyen ekipler, şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Köyceğiz ve İstanbul'da dün sabah saatlerinde eş zamanlı düzenlenen operasyonda O.A., A.E., C.K., G.D., M.H. ve B.G. evlerinde gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada, 52 bin 700 sahte dolar ele geçirildi.
Polisteki işlemlerinin ardından bugün sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden A.E., G.D. ve C.K., tutuklandı, O.A., B.G. ve M.H. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla Cavit AKGÜN
2022-02-01 15:44:20

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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