Muğlalı şair ve yazarlar Akyaka’da buluştu

Muğla ve ilçelerinde yaşayan şair, yazar ve ressamlar Akyaka' da kahvaltıda bir araya geldiler.

Akyaka’da düzenlenen kahvaltı programına 40 civarında sanatçı katıldı. Tarihi buluşma hafta sonu Akyaka Orman Kampında bulunan bir restoranda gerçekleşti.

Fethiye ağırlıklı olmak üzere Dalaman, Ortaca, Köyceğiz, Ula, Akyaka, Yatağan ve Muğla merkezden katılan şair, yazar ve sanatçılar kahvaltıda birbirleriyle tanışma fırsatı buldu. Programın sunuculuğunu Gülseren Pars yaptı. Programda Coşkun Karabulut, Günür Karaağaç, Ünal Şöhret Dirlik, Ceyhun İrgil konuşma yaparken, şairler şiirlerini okudu. Yeni kitapları yayınlanan şair ve yazarlar için söyleşi ve imza günleri programı düzenlenerek sanatçılara destek olunacağı ifade edildi.

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