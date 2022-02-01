Fatma Girik'in kardeşinden hastane ve yeğenine suç duyurusu



Fırat AKAY/ BODRUM (Muğla), (DHA)İSTANBUL'da tedavi gördüğü özel hastanede koronavirüse bağlı çoklu organ yetmezliğinden yaşamını yitiren Yeşilçam oyuncusu Fatma Girik'in (79) kardeşi Günay Girik, yeğeni Ahu Turan Aşkar ile hastane hakkında 'ihmal' ve 'taksirle ölüme neden olma' iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

Fatma Girik, bir süredir tedavi gördüğü İstanbul'daki özel hastanede, 24 Ocak'ta Covid-19'a bağlı çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti. Girik, 28 Ocak'ta Bodrum'da, 2015'te ölen hayat arkadaşı Memduh Ün'ün mezarının yanında toprağa verildi. Ablasının ölümünde ihmal olduğunu ileri süren Günay Girik de avukatı aracılığıyla yeğeni Ahu Turan Aşkar ile hastane hakkında 'ihmal' ve 'taksirle ölüme neden olma' iddiasıyla Bodrum Sulh Ceza Hakimliği'ne suç duyurusunda bulundu.

AVUKAT: BAKICISININ TESTİ POZİTİF ÇIKMIŞ

Günay Girik'in avukatı Akın Centilmen, "Ayın 16'sında Fatma hanım, hastanede yatarken Türkmenistan uyruklu bakıcısı, Girik'in yeğeni Ahu Turan Aşkar'a kendini iyi hissetmediğini ve test yaptırmak istediğini söylüyor. Test ücretinin 1000 lira gibi bir tutar olduğunu söyleyen bakıcının beyanına göre, Aşkar, parayı çok buluyor ve teste gerek olmadığını söylüyor. Daha sonra Fatma hanımda semptomlar çıkıyor, fenalaşınca yoğun bakıma alıyorlar ve bakıcıya test yapılıyor. Testin sonucu pozitif çıkıyor. Duyduğumuza göre Ahu hanım aşı karşıtıymış. Daha sonra bakıcı her şeyi Günay beye anlatıyor. Biz de olayda hem hastanenin hem de Ahu hanımın ihmali olduğu gerekçesiyle bulaşıcı hastalıklardan kaynaklı taksirle ölüme neden olma suçundan Bodrum Sulh Ceza Hakimliği'ne suç duyurusunda bulunduk" diye konuştu.

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından dosyanın İstanbul'a gönderileceği ve soruşturmanın orada süreceği kaydedildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Bodrum Fırat AKAY

2022-02-01 17:45:22



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