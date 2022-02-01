Marmaris'te dehşet saçan eski koca tutuklandı



Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA)MUĞLA'nın Marmaris ilçesi'nde, çocuklarının gözü önünde eski eşi, eşinin erkek kardeşi ve kayınvalidesini bıçakla yaralayan Hasan Uyar (42), tutuklandı. Yardım ve yataklık ettiği belirtilen kardeşleri H.U. ile K.U. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, dün saat 21.00 sıralarında İçmeler Mahallesi, Köyiçi mevkiindeki bir evin ikinci katında meydana geldi. 3 çocuk annesi Fatma Ö. (33), eşi Hasan Uyar'dan bir süre önce boşandı. Boşanmalarının ardından Fatma Ö., 3 çocuğuyla birlikte annesi Dursen K. ve kardeşi Mustafa Ö.'nün İçmeler Mahallesi, Köyiçi mevkiindeki evine taşınıp, birlikte yaşamaya başladı. Ancak Hasan Uyar, geçen temmuz, ağustos ve son olarak da 14 Ocak'ta bir süre önce boşandığı eşi Fatma Ö.'yü rahatsız etmeye devam edince hakkında uzaklaştırma kararı çıkartıldı. Ancak Uyar, dün saat 21.00 sıralarında, çocuklarını görme bahanesiyle eski kayınvalidesi Dursen K.'nın evine gitti. Bunun üzerine tartışma çıktı. Tartışmanın uzaması üzerine Uyar, iddiaya göre çocuklarının gözü önünde masada bulunan ekmek bıçağını alarak eski kayınvalidesi Dursen K., eski kayınbiraderi Mustafa Ö. ve boşandığı eşine Fatma Ö.'ye saldırıp, yaraladı. Ardından kaçmaya çalışan Uyar, çevredekilerin haber vermesi üzerine gelen polis tarafından yakalandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Dursen K., Fatma Ö. ve Mustafa Ö. ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Dursen K.'nin durumunun ağır olduğu, kızı ve oğlunun ise hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Gözaltına alınan Hasan Uyar, polisteki ifadesinde suçunu itiraf etti. Görgü tanıklarının beyanları ve yapılan araştırmalar sonucu olayda Uyar'a yardım ve yataklık ettiği öne sürülen erkek kardeşleri H.U. ile K.U. da gözaltına alındı. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheli 3 kardeş, bugün adliyeye sevk edildi, Şüphelilerden Hasan Uyar, 'Kasten yaralama, hürriyeti engelleme, tehdit ve 3 kez uzaklaştırma kararınI ihlal' suçundan tutuklandı. Kardeşleri H.U. ve K.U. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Marmaris Ali GÜNDOĞAN

2022-02-01 19:58:52



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