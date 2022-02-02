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Bodrum'u fırtına vurdu, milyon dolarlık tekneler denize gömüldü, bazı tekneler karaya oturdu

İHA

Bodrum'u fırtına vurdu, milyon dolarlık tekneler denize gömüldü, bazı tekneler karaya oturdu

Muğla’nın Bodrum ilçesinde gece saatlerinde başlayan fırtına nedeniyle milyon dolarlık bir yat battı, bazı tekneler ise karaya oturdu.
Bodrum’da gece saatlerinde etkili olmaya başlayan fırtına günlük yaşamı olumsuz yönde etkiledi. Güneyli yönlerden esen rüzgar, kıyılarda büyük dalgalar oluşturdu. Ortakent Limanı'nda milyon dolarlık motoryat battı. Yaklaşık 10 metre uzunluğundaki motoryatın kurtarılması için vinç ve dalgıç yardımıyla çalışma başlatıldı. Ortakent kanalında bir sandalın battığı görüldü. Gümbet sahilinde bir motoryat rüzgarın etkisiyle kıyıya vurdu. Yine Gümbet’te bir lastik botun kıyıya sürüklendiği gözlendi. Fırtınanın gece saatlerinde kadar etkisini sürdüreceği öğrenildi. Saatteki hızı zaman zaman 80 kilometreye çıkan fırtına ilçede kabusa dönüştü. Bodrum Datça feribot seferleri iptal edildi. Dev dalgalar işletmelerin iskelelerini dövdü. Liman başkanlığı sık sık denizcileri, denize açılmamaları konusunda uyardı.
Gümbet sahilinde karaya sürüklenen 12 metrelik motoryatın sahiplerinden Emin Çakıroğlu, “Sabah geldiğimizde bu şekildeydi zaten. İpi kopmuş galiba. Fırtına da zaten yüksekti. Bu kadar yüksek olacağını tahmin etmiyorduk. Bu şekilde bir hasar verebileceğini tahmin etmiyorduk. Olan olmuş artık yapabileceğimiz bir şey yok. Kurtarılması için çalışma başlatacağız” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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