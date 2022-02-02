Uluslararası 2022 yılı Karikatür Yarışmasının teması “Yangın” Muğla Büyükşehir Belediyesinin, bu yıl uluslararası olarak 3'üncüsünü düzenleyeceği karikatür yarışmasının teması “Yangın” olarak belirlendi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından 6 yıl ulusal olarak düzenlenen 2 yıldır uluslararası düzenlenen karikatür yarışmasının 3’üncüsü bu yıl düzenleniyor. Her yıl yerli ve yabancı karikatüristlerin yoğun ilgi gösterdiği ve bu yıl 3’üncüsü düzenlenecek olan uluslararası karikatür yarışmasının konusu “Yangın” olarak belirlendi.

Ünlü karikatürcüler Gürbüz Doğan Ekşioğlu, Şevket Yalaz, Sait Munzur, Abdülkadir Uslu, Sarkis Paçacı, Mehmet Selçuk ile mizah yazarı Savaş Ünlü'nün ve Büyükşehir Belediyesi temsilcisinin seçici kurul olarak belirlendiği yarışmada jüri toplanma tarihi 28 Mayıs olarak duyuruldu.

Sonuçlar 8 Haziran'da açıklanacak

Muğla Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, 8 Haziran 2022 yılında sonuçları açıklanacak yarışmaya amatör ve profesyonel herkesin katılabileceği belirtilirken yarışmaya katılmak isteyenlerin yarışma şartnamesine www.mugla.bel.tr adresinden ulaşabilecekleri açıklandı. Ayrıca, “yarışmacıların şartnameye uygun olarak hazırlanmış eserlerini karikatür.yarisma@mugla.bel.tr adresi ile Muğla Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı MenteşeMuğla adresine ulaştırmaları gerekiyor” denildi.

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