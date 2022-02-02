Motor yat içinde 23 düzensiz göçmen yakalandı

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Muğla’nın Marmaris ilçesi açıklarında motor yat içinde 23 düzensiz göçmen ile 2 göçmen kaçakçısı yakalandı.

Marmaris ilçesi açıklarında motor ya içinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisini alan Sahil Güvenlik ekipleri hareket halindeki motor yatı durdu. Motor yatta yapılan aramada 23 düzensiz göçmen ve 2 göçmen kaçakçısı olduğu değerlendirilen kişiyi yakaladı.

Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından Muğla Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edilirken, 2 göçmen kaçakçısı şüphelisi hakkında yasal işlemlere başlandı.

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