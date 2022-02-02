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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bodrum’da '02.02.2022'de nikah yoğunluğu

İHA

Bodrum’da '02.02.2022'de nikah yoğunluğu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde belediye nikah salonunda 02.02.2022 tarihinde yoğunluk yaşandı.
Evlilik tarihlerinin özel bir günde olmasını isteyen çiftler, 02.02.2022 tarihinde nikah salonlarına akın etti. Bodrum Belediyesi Nikah Salonu’nda da yoğunluk yaşandı. Bu özel tarihte nikah kıyabilmenin mutluluğunu yaşayan çiftler unutulmaz anlar yaşarken, sevenleri de mutlu güne eşlik etti. Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Ummahan Yurt, çiftlere mutluluk dileyerek nikahlarını kıydı.
Bu özel günde dünyaevine giren çiftlerden Ahmet Aksoy, “Güzel bir tarih özellikle seçtik, özel bir gün olsun istedik. Ömrümüzün sonuna kadar bu özel tarihte bir yola başladık” derken, Buse Aksoy ise, “Bizim için özel bir tarih. Çok mutluyuz ve çok heyecanlıyım” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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