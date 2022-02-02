AK Partili Gökcan, çimento fabrikasına ruhsat verilmesini eleştirdi

AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan, TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, Menteşe Belediyesi tarafından çimento fabrikası kurulması için ruhsat verilmesini eleştirdi.

Milletvekili Gökcan konuşmasında, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, 20 yıllık AK Parti iktidarlarımız döneminde, havayı, denizlerimizi, sularımızı, göllerimizi koruduk.

Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün de ifade ettiği gibi; ‘Biz doğayı korudukça, doğa da bizi koruyacaktır’. CHP’li Belediye ise, hemşerilerimizin bütün tepkilerine rağmen, Menteşe ilçemizde çimento fabrikası kurulması için ruhsat verdi. CHP’li Muğla milletvekilleri, kamuoyunu yanıltıcı açıklama yaptılar. Yine Hükümetimizi ve Bakanlığımızı suçladılar. ÇED verilmesi ile ilgili bakanlığımızı suçluyorlar. ÇED sadece çevresel etkilerin değerlendirilmesinden ibarettir. Herhangi bir faaliyet için ÇED’in olumlu verilmesi ruhsatın verilmesi anlamına gelmemektedir. ÇED, prosedür gereği verilir, plan veya izin onayı değildir.

Menteşe ilçesi, Bayır Mahallesi’nde yer alan Çimento Fabrikası İmar Planı Bayır Belediyesi ve Muğla İl Özel İdaresi İl Genel Meclis kararları ile 05.09.2007 tarihinde onaylanmıştır. Muğla İdare Mahkemesi, iptal edilen ÇED kararını gerekçe göstererek ilgili planları iptal etmiştir.

Muğla Büyükşehir Belediyesi de mahkeme kararına istinaden ilgili planı 14.09.2017 tarihinde iptal etmiştir. Ancak ÇED’in iptal olması plan iptalini gerektirmemektedir ve böyle bir mevzuat da yoktur. Menteşe Belediyesi Mahkemece iptal edilen planları Danıştay’a taşımıştır.

İlgili faaliyetin yer aldığı plan için Danıştay 6. Dairesi de ÇED iptalinin plan iptaline sebep oluşmayacağı yönünde karar vermiştir. ÇED iptal kararını bozmuş ve dosyayı Muğla İdare Mahkemesi’ne iade etmiştir. Muğla İdare Mahkemesi de ilgili planları geçerli kılmıştır. Mahkeme kararına istinaden Muğla Büyükşehir Belediyesi 08.08.2019 tarihinde, Menteşe Belediyesi de 03.09.2019 tarihinde Meclis kararı almıştır. Planlar tekrar yürürlüğe girmiştir.

2006 yılında ÇED alınmış, ancak daha sonra Mahkemece ÇED iptal edilmiştir. İlgili firma Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan 2014 yılında tekrar ÇED kararı almıştır. 2014 tarihinde verilen ÇED Raporu yasal olarak 7 yıl geçerlidir. ÇED’in süre bitimine 2 gün kala Menteşe Belediyesi çimento fabrikası için inşaat ruhsatı vermiştir. Eğer gerçekten çevreyi, hemşerilerimizi ve Muğla’yı düşünüyorlarsa verdikleri ruhsatı iptal etsinler. Biz de sürecin takipçisi olmaya devam edeceğiz. Hemşerilerimiz müsterih olsun. Yeryüzü cenneti Muğlamızı sözde çevrecilere rağmen koruyacağız. Ve korumaya da devam edeceğiz” dedi.

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