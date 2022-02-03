Bafa Dörtyol Kavşağı’nda Kaza, 1 Yaralı

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Milas’ın Bafa Mahallesi’nde çift taraflı trafik kazası meydana geldi. İ.E.’nin kontrolündeki 35 HA 5795 plakalı kamyon Dörtyol Kavşağı’nda A.Z.’nin kontrolündeki 09 LL 899 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü A. Z. hafif şekilde yaralandı.

Kazanın ardından jandarma ekipleri tarafından bölgede güvenlik önlemi alındı. Yoldaki trafik akışı bir süre kontrolü olarak sağlandı.

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