Bodrum'da 24 kaçak göçmen yakalandı

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Fırat AKAY/BODRUM (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 24 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, 1 Şubat saat 05.20'de Bodrum açıklarında yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan kaçak göçmenler olduğunu tespit etti. Görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından lastik bot içerisindeki 24 kaçak göçmen yakalandı. Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Bodrum Fırat AKAY

2022-02-03 00:18:32



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