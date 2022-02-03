MSKÜ’den ‘Bilge Fikirler’ yarışması Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Maden, Ormancılık, Tarım ve Hayvancılık alanlarında ‘Bilge Fikirler’ yarışması düzenlendi.

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Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi ARGE, girişimcilik ve yenilik proje fikirlerini destekleyerek ödüllendirecek.

‘Fikirleriniz gerçeğe dönüşsün’ sloganı ile Maden, Ormancılık, Tarım ve Hayvancılık alanlarındaki ArGe, girişimcilik ve yenilik proje fikirlerini desteleyerek ve ödüllendirecek olan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi bu alanda çalışması olanların başvurularını mskubilgefikirler.org adresinden 1 Şubat31 Mart tarihleri arasında yapabilecek.

Yapılacak başvurular 1 Nisan30 Nisan tarihleri arasında değerlendirmeye alınacak. Sonuçlar 1 Mayıs tarihinde açıklanacak ve ‘Bilge Fikirler’ yarışmasının etkinliği 2021 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek. Etkinlikte ödüller sahiplerine verilecek.

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