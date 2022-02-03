Datça’da uyuşturucu operasyonu

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Muğla’nın Datça ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda 360 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Datça Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında Datça İlçe Asayiş ekipleri ile birlikte yapılan operasyonda 14 parça halinde toplam 360 gram Esrar Uyuşturucu maddesi ve 100 gram Kenevir tohumu ele geçirildi. Yürütülen operasyonda 2 kişi yakalanarak haklarında adli işlem başlatıldı.

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