Menteşe Belediyesi’nden öğrencilere ücretsiz sinema

Menteşe Belediyesi okulların yarıyıl tatiline girmesiyle birlikte çocukları tiyatro, sinema gibi kültürel ve sanatsal etkinliklerle buluşturmaya devam ediyor. Yarıyıl tatiline giren öğrenciler için karne hediyesi olarak Zeybek Sineması Ahmet Zeybek Kültür ve Sanat Merkezinde “Kaptan Cingöz Macera Peşinde” film gösterimi gerçekleşti.

Film gösterimini izlemeye gelen çocukları sinema salonunda ziyaret eden Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, “Sömestr tatiline giren öğrencilere karne hediyesi olarak ücretsiz sinema gösterimi hazırladık. Sinema gösterimi ile çocukların ebeveynleriyle hem eğlenceli hem de verimli bir yarıyıl tatili geçirmelerini sağladık. Tiyatro, sinema gibi kültürel ve sanatsal etkinlikler düzenlemeye devam edeceğiz.” dedi.

4 gün süren film gösterimini binlerce çocuk izlerken, çocuklara patlamış mısır ikram edildi.

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