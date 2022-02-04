Tıbbi Onkoloji Uzmanı Dr. Hilmi Ege: “Kanser tedavisinde yeni gelişmeler sayesinde ömür uzuyor, yaşam kalitesi artıyor” “Kanserde standart tedaviler yerine kişiye özgü tedaviler hızla gelişiyor” “Genetik profilleme tedavinin rotasını çizmemizde önemli veri sağlıyor”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tıbbi Onkoloji Uzmanı Dr. Hilmi Ege: “Kanser tedavisinde yeni gelişmeler sayesinde ömür uzuyor, yaşam kalitesi artıyor” “Kanserde standart tedaviler yerine kişiye özgü tedaviler hızla gelişiyor” “Genetik profilleme tedavinin rotasını çizmemizde önemli veri sağlıyor”

İHA

Tıbbi Onkoloji Uzmanı Dr. Hilmi Ege: “Kanser tedavisinde yeni gelişmeler sayesinde ömür uzuyor, yaşam kalitesi artıyor” “Kanserde standart tedaviler yerine kişiye özgü tedaviler hızla gelişiyor” “Genetik profilleme tedavinin rotasını çizmemizde önemli veri sağlıyor”

Kanserin dünyada hızla arttığını belirten Acıbadem Bodrum Hastanesi Tıbbi Onkoloji Uzmanı Dr. Hilmi Ege, tanı ve tedavideki yeni gelişmeler sayesinde erken teşhiste tam tedavi olanağının arttığına dikkat çekerken “Giderek kişiye özgü tedaviler gelişiyor ve bu tedavilerle çok etkin sonuçlar alınıyor” dedi.
Türkiye’de her yıl yaklaşık 230 bin kişi kanser tanısı alıyor. 100’den fazla türü ile giderek daha sık görülen kansere yönelik son 20 yıl içerisinde ortaya çıkan yeni ilaçlar ve klinik araştırma sonuçları sayesinde büyük gelişmeler yaşanıyor. Artık standart tedaviler yerine hastanın ve hastalığının özelliklerine göre kişiye özgü tedavilerin yapıldığını belirten Acıbadem Bodrum Hastanesi Tıbbi Onkoloji Uzmanı Dr. Hilmi Ege, 4 Şubat Dünya Kanser Günü nedeniyle şu açıklamayı yaptı: “Kanseri tıpkı bir diyabet gibi kronik bir hastalığa dönüştürecek yeni ve sevindirici gelişmeler yaşanıyor. Hedefe yönelik tedaviler ve akıllı moleküller, immünoterapi ile genetik testler gibi birçok yeni tedavi, hastaların yaşam kalitesini artırdığı gibi, ömür de uzatıyor. Aynı zamanda tedavinin yan etkilerinin azalmasını da sağlıyor. Artık kemoterapi sırasında geçmişte görülen bulantı ve kusma gibi yan etkiler, büyük oranda yaşanmıyor. Ayrıca bu hastalarda enfeksiyonlardan korumak amacıyla kullandığımız ilaçlarda da gelişmeler oldu. Kemoterapi gören hastalarda enfeksiyon oranları düştü ve enfeksiyon nedeniyle kaybettiğimiz hasta sayısı da çok azaldı.”

“Metastatik kanser tedavisi de gelişiyor”
Erken teşhisin kanserin tedavi başarısını arttırdığını vurgulayan Ege, ileri evre kanser hastalarına yönelik gelişmelerin de yüz güldürdüğünü söyleyerek, şu açıklamaları yaptı: “Eskiden tedavi imkanı olmayan hastalarda artık kombine tedaviler uygulayabiliyoruz. Kemoterapi, radyoterapi ve hedefe yönelik tedaviler ile immünoterapiler kullanarak uzun dönem yaşam kalitesi korunan ve yaşam süresi uzayan hastalarımızın sayısı her geçen gün artıyor. Metastatik kanser tanısıyla tedavi altında olan ve hayatta yapmak istediklerini yapmaya devam eden çok sayıda hastamız bu önemli gelişmeler sayesinde bunu başarabiliyor.”

“Kemoterapi ve radyoterapi sıralaması değişti”
Kanser tedavisinin neredeyse vazgeçilmez yöntemlerinden olan kemoterapinin eski yıllarda sadece ameliyat sonrası uygulandığını belirten Dr. Ege, “Geçmiş zamanda kemoterapi, yalnızca ameliyat sonra uygulanan bir yöntemdi. Ama günümüzde, cerrahi sırasında ya da öncesinde de uygulanır hale geldi. Özellikle meme kanseri ameliyatlarında, yeni tedavi olanakları sayesinde, ameliyat öncesinde yapılan kemoterapi ve uygun hastalarda hedefe yönelik tedavi ajanları sayesinde daha başarılı sonuçlar almamız mümkün oluyor” dedi.
Radyoterapi uygulamalarında da büyük gelişmeler olduğunu kaydeden Dr. Hilmi Ege, bu yöntemin kemoterapide olduğu gibi ameliyat sırasında ya da öncesinde uygulanan bir yönteme dönüştüğünü belirterek, şunları söyledi: “Radyoterapi cihazları son yıllarda büyük gelişme kaydederek bilgisayar desteği, akıllı yazılımlarla kanserli bölgeyi hedefleyen, normal dokuları koruyan yeni yöntemler kullanılmaya başlandı.”

“Hormon vererek tedavi edebiliyoruz”
Kanser tedavisinde sadece kemoterapi ilaçları değil, hormonlara yönelik ilaçlar da kullanıldığını söyleyen Dr. Ege, “Kadınlarda en sık görülen kanser türü olan meme kanserinin tedavisindeki yeni gelişmelerden biri de hormon reseptörü (HR) pozitif olan meme kanseri tiplerine yönelik kullandığımız hormon ilaçları oldu. Bu ilaçlar genellikle ameliyat sonrası meme kanserinin tekrar etmesini ve metastazı önlemek amacıyla verilen tedavilerdir ve oldukça etkili oldular. Henüz menopoza girmemiş HRpozitif hastalarda östrojen hormonu yapımını baskılamak için de çeşitli ilaçlar kullanıyoruz. Menopoz sonrası dönemde de yağ dokusu ve diğer dokularda üretilen hormonları da bloke eden ilaçlar geliştirildi. Bu sayede uzun dönemde hastaların meme kanseri nüks riski azaltılmış oldu” dedi.

Kanser hücrelerini hedef alan tedaviler gelişiyor
Normal hücrelere zarar vermeden doğrudan kanser hücrelerini tanıyıp, onlara saldırmak için geliştirilmiş olan hedefe yönelik tedavilerin akciğer, kolon ve meme kanseri gibi kanser türlerinde büyük avantajlar sağladığından söz eden Dr. Ege “Daha önce standart uygulanan kemoterapilerde, kanser hücrelerinin yanı sıra normal hücreler de zarar görüyordu. Oysa hedefe yönelik tedavilerde normal hücreler genellikle zarar görmez, çünkü doğrudan kanserli hücreleri tanıyarak yok etmeye çalışır” dedi.

“Tedavi rotasını belirleyen genetik testler yapılıyor”
Genetik alanında büyük ilerlemeler kaydedildiğini ve bunların da kanser tedavisine büyük katkılar sağladığını söyleyen Dr. Ege, genetik testler hakkında şu açıklamaları yaptı: “Genetik profilleme dediğimiz testler, tedavi şeklini belirlememizde bize adeta rota çiziyor. Daha önce ileri evre tümörleri veya ilk kaynaklandığı yerin bilinmediği kanserleri tedavi etmek zor olabiliyordu. Günümüzde patoloji örneğinden alınan kanser dokusunda yapılan moleküler genetik profilleme ile tek bir kanserin moleküler zayıflıklarını tespit edebiliyoruz. Yapılacak tedavilere direnci tahmin edip, en etkili tedavi seçeneklerini belirlemeye ve tedaviye yanıtını, gerçek zamanlı olarak izlememize yardımcı oluyor. Hastanın kanser dokusunun genetik analizi ve profillemesi yapılarak kişinin kanserine yönelik ilaç seçmemiz mümkün hale geliyor ve bu şekilde tedavi başarımız artıyor.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Öğrencilerin bulunduğu minibüs kaza yaptı: 12 yaralı
YEREL HABERLER Öğrencilerin bulunduğu minibüs kaza yaptı: 12 yaralı
Fatma Girik’in ismi Bodrum'da yaşatılacak
YEREL HABERLER Fatma Girik’in ismi Bodrum'da yaşatılacak
Fatma Girik'in adı, Bodrum'daki mahallesinde yaşatılacak
YEREL HABERLER Fatma Girik'in adı, Bodrum'daki mahallesinde ...
Muğla'da yağmur, su baskınlarına neden oldu
YEREL HABERLER Muğla'da yağmur, su baskınlarına neden oldu
Menteşe Belediyesi’nden öğrencilere ücretsiz sinema
YEREL HABERLER Menteşe Belediyesi’nden öğrencilere ücretsiz sinema
Datça’da uyuşturucu operasyonu
YEREL HABERLER Datça’da uyuşturucu operasyonu
Motokuryenin cipin altında kalmaktan son anda kurtulduğu kaza kamerada
YEREL HABERLER Motokuryenin cipin altında kalmaktan son anda ...
Başkan Oktay, Kılıçdaroğlu ile görüştü
YEREL HABERLER Başkan Oktay, Kılıçdaroğlu ile görüştü
Yenice Anısına Müzikal Komedi Muğla’da geçtiğimiz yıl yaşamını yitiren Avni Burak Yenice anısına 23 Şubat Çarşamba günü Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezinde ‘Aşk Olsun’ isimli müzikal komedi sahnelenecek.
YEREL HABERLER Yenice Anısına Müzikal Komedi Muğla’da geçtiğimiz yıl ...
Marmaris Ticaret Odası, turizm fuarında yerini alacak
YEREL HABERLER Marmaris Ticaret Odası, turizm fuarında yerini alacak
389 Bin hanenin elektriği çöpten Muğla Büyükşehir Belediyesi Katı Atık Düzenli Depolama tesislerine kurduğu biokütle enerji tesisleri ile bugüne kadar 99 Milyon 603 bin 766 kilowatt enerji üretimi sağladı.
YEREL HABERLER 389 Bin hanenin elektriği çöpten Muğla Büyükşehir ...
Yelken sporu için 500 kilometre yol kat ediyor
YEREL HABERLER Yelken sporu için 500 kilometre yol kat ediyor
MSKÜ’den ‘Bilge Fikirler’ yarışması Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Maden, Ormancılık, Tarım ve Hayvancılık alanlarında ‘Bilge Fikirler’ yarışması düzenlendi.
YEREL HABERLER MSKÜ’den ‘Bilge Fikirler’ yarışması Muğla Sıtkı ...
Bodrum’da sel mağdurlarının yaraları sarılıyor Su baskınlarından zarar gören evler için yardım yapılıyor
YEREL HABERLER Bodrum’da sel mağdurlarının yaraları sarılıyor Su ...
Erkek kısırlığına neden olan bir mutasyon bulundu
YEREL HABERLER Erkek kısırlığına neden olan bir mutasyon bulundu
Cipin altında kalmaktan son anda kurtuldu
YEREL HABERLER Cipin altında kalmaktan son anda kurtuldu
Köyceğiz Belediyesi Şubat ayı meclis toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Köyceğiz Belediyesi Şubat ayı meclis toplantısı ...
Bodrum'da 24 kaçak göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Bodrum'da 24 kaçak göçmen yakalandı
Bafa Dörtyol Kavşağı’nda Kaza, 1 Yaralı
YEREL HABERLER Bafa Dörtyol Kavşağı’nda Kaza, 1 Yaralı
24 düzensiz göçmen yakalandı
YEREL HABERLER 24 düzensiz göçmen yakalandı
AK Partili Gökcan, çimento fabrikasına ruhsat verilmesini eleştirdi
YEREL HABERLER AK Partili Gökcan, çimento fabrikasına ruhsat ...
Bodrum’da '02.02.2022'de nikah yoğunluğu
YEREL HABERLER Bodrum’da '02.02.2022'de nikah yoğunluğu
Marmaris'te 23 kaçak göçmen ve 2 organizatör yakalandı
YEREL HABERLER Marmaris'te 23 kaçak göçmen ve 2 organizatör ...
Motor yat içinde 23 düzensiz göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Motor yat içinde 23 düzensiz göçmen yakalandı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.