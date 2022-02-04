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İl Tarım Müdürü Saylak, Köyceğizli üreticiler ile bir araya geldi

İHA

İl Tarım Müdürü Saylak, Köyceğizli üreticiler ile bir araya geldi

Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak, Köyceğiz’de selden zarar gören narenciye üreticilerini ziyaret etti.
Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak, selden zarar gören üreticiler ile bir araya gelerek incelemelerde bulundu. İl Müdürü Barış Saylak, İl Müdür Yardımcıları ile birlikte Köyceğiz İlçe Tarım ve Orman Müdürü Eşref Arslan eşliğinde, Köyceğiz’de aşırı yağıştan etkilenen alanlarda Döğüşbelen, Toparlar Mahalleleri’nde narenciye üreticileri, Köyceğiz Mahallesi’nde selden zarar gören örtü altı üreticileri ile görüştü, seralarda ve üretim alanlarında incelemelerde bulundu. Saylak, selden zarar gören üreticilerin sorunlarına çözüm için çalıştıklarını belirtti. Saylak ayrıca muhtarlıkları ve köy kahvelerini de ziyaret ederek çiftçilerle sohbet etti.

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