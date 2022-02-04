Fethiye kanalizasyonunun yüzde 85’i tamamlandı Muğla büyükşehir Belediyesi tarafından Fethiye’de çalışmaları devam eden Hisarönü - Ovacık Mahallesi Kanalizasyon hat yapımının yüzde 85’i tamamlandı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Fethiye’de güçlü bir altyapı oluşturmak ve bölgenin uzun yıllar boyunca arıtma problemi yaşamasının önüne geçecek projeleri hayata geçirirken kanalizasyon çalışmalarında sona yaklaşılıyor.

Kanalizasyon projesinin yüzde 85’i tamamlandı

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından Fethiye İlçesi HisarönüOvacık Mahallesinde güncel kur ile 127 Milyon TL’ye mal olacak olan 121 kilometrelik kanalizasyon hattı çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Proje kapsamında bölgede 105 kilometre kanalizasyon, 2 bin 339 adet muayene bacası, 2 bin 646 adet parsel bacası yapımı tamamlandı. Çalışmaların ardından bozulan yollarda da 75 bin metrekare tamirat yapıldı.

Fethiye AAT kapasite artış projesinde de ona geliniyor

Kanalizasyon projesinin yanı sıra yine Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan Fethiye Atıksu Arıtma Tesisi Kapasite Artış Projesi de hızla ilerliyor. Fethiye ilçesinde ortaya çıkan atık suyun arıtılması ve çevreye zarar vermeden bertaraf edilmesi için büyük önem taşıyan tesisin inşaat işlerinin yüzde 75’i tamamlarken projenin genel tamamlanma oranı da yüzde 61’e yükseldi.

10 Milyonluk İçme suyu projesi başladı

Kanalizasyon yatırımlarının yanı sıra içme suyu projelerine de devam eden MUSKİ ekipleri son olarak İnönü Bulvarı, Atatürk ve Çarşı Caddelerinin içme suyu hatlarının yenileneceği projenin yapımına başladı. Çalışmalar kapsamında İnönü Bulvarı’nda 2 bin 380 metre, Atatürk Caddesi’nde 1000 metre, Çarşı Caddesi’nde 760 metre, Mustafa Kemal Bulvarında da 3 bin 220 metre içme suyu hat çalışması gerçekleştirilecek. Hat çalışmalarının ardından bölgede bulunan 500 abonenin bağlantısı yenilenecek.

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