Köyceğizli Kore Gazisi Mehmet Duran hayatını kaybetti

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Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde yaşayan 91 yaşındaki Kore Gazisi Mehmet Duran hayatını kaybetti.



1950 yılında Kore'ye giden kafilenin içerisinde yer alan Gazi Mehmet Duran 91 yaşında vefat etti. Muğla’nın Köyceğiz ilçesi Akköprü Mahallesi’ndeki evinde hayatını kaybeden Gazi Duran’ın cenazesi bugün Akköprü Mahallesi Asar Mezarlığı’nda kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Gazi Duran için mezarı başında düzenlenen törene, Duran’ın ailesi ve sevenlerinin yanı sıra Köyceğiz Kaymakamı Mustafa Maslak ve Köyceğiz İlçe Jandarma Bölük Komutanı Mustafa Ten de katıldı.

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