Muğla Büyükşehir sporcusu satrançta Türkiye 2’ncisi oldu

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Antalya'nın Serik ilçesinde düzenlenen 2022 Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Satranç Şampiyonasında Muğla Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Satranç Kulübü sporcusu Bilgesu Şeker Türkiye 2’ncisi oldu.

Türkiye Satranç federasyonu tarafından organize edilen 2022 Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Satranç Şampiyonası Antalya’da düzenlendi. 24 kategoride 7 ve 18 yaş aralığında olan 1900 sporcu şampiyonaya katıldı. Muğla Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü şampiyonaya 10 sporcu ile katılım sağladı. Büyükşehir sporcusu Bilgesu Şeker finale kalan 26 sporcu arasında yerini aldı. Bilgesu Şeker, Yıldızlar 16 yaş gurubunda Türkiye 2’ncisi oldu.

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