Dünya Vücut Geliştirme Şampiyonası Bodrum’da yapılacak Yaklaşık bin sporcu Bodrum’da yarışacak

Dünya Vücut Geliştirme Şampiyonası 35 Haziran 2022 tarihlerinde Muğla’nın Bodrum ilçesinde gerçekleştirilecek. Şampiyona ile ilgili bugün Azka Otel’de basın toplantısı düzenlendi.



Merkezi Almanya’da bulunan NAC International (National Athletic Committee) Türkiye Federasyon Başkanı Murat Düzgören’in yoğun çabaları sonucunda NAC Dünya Vücut Geliştirme Şampiyonası’nın 35 Haziran 2022 tarihlerinde Bodrum’da yapılmasına karar verildi.



Türkiye’de ilk kez yapılacağı ifade edilen şampiyonaya yerli ve yabancı toplam bin yarışmacının katılacağı tahmin ediliyor. Birçok ülke televizyonunda canlı yayınlanacak şampiyonaya Dünya basının da ilgisinin büyük olacağı ifade edildi. Bodrum için küresel bir reklam imkanı sağlayacak şampiyonanın Türk turizmine de olumlu katkılar sağlayacağı bildirildi.



Şampiyonanın yapılacağı Azka Otel’de gerçekleştirilen tanıtım toplantısında konuşan NAC Türkiye Federasyon Başkanı Murat Düzgören, şunları dile getirdi:

“Bodrum’da gerçekleştirilecek bu dünya şampiyonası, Türkiye’de özel mahiyette yapılacak ilk şampiyona özelliği taşımaktadır. NAC Dünya Şampiyonası takviminde ülkemize 2021 yılında yapılması planlanan ancak koronavirüs salgını nedeniyle iptal edilen şampiyonanın NAC Delegasyonunun önceki yıllarda aldığı kararla bu yıl İngiltere’de düzenlenmesi planlanmaktaydı. Ancak uluslararası federasyona yaptığımız müracaat ve İngiltere’nin de kendi hakkından vazgeçmesi nedeniyle şampiyonanın bu yıl ülkemize verilmesi kararı alındı.”



Şampiyonaya yaklaşık 600 yabancı sporcu beklediklerini dile getiren Düzgören, “Türkiye’den de muhtemelen 200 250 civarında sporcu katılır. Ortalama 800 1000 arası sporcu katılacak. Sporcuların yanında antrenörleri, teknik ekipler, federasyon görevlileri ile beraber toplam gelecek kişi sayısının 10 bini bulacağını düşünüyoruz” şeklinde konuştu.



Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Tayfun Yılmaz ise böyle bir şampiyonaya ev sahipliği yapmaktan dolayı çok mutlu olduklarını ifade ederek şöyle dedi:

“Bodrum Belediyesi olarak Bodrum’un gelişimine değer katan, sağlıklı dönüşümüne katkı sunan her türlü faaliyetin başından sonuna yanındayız. Yanında olmaya ve destek vermeye devam edeceğiz. Türkiye’de ilk defa böyle bir faaliyet yapılacak olması ve bunun da Dünya’nın en güzel destinasyonlarından biri olan Bodrum’da gerçekleşecek olması bize ayrıca gurur veriyor. Bodrum’un ekonomisine ve gelişimine ciddi katkı sunacağını değerlendiriyoruz.”

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