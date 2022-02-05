Bodrum´da 2 PKK´lı terörist yakalandı



Cavit AKGÜN / MUĞLA, (DHA)-MUĞLA´nın Bodrum ilçesinde düzenlenen operasyonda, fiber tekne ile yurt dışına kaçma hazırlığındaki 2 PKK´lı terörist ve 2 organizatör yakalandı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 kişi tutuklandı.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Bodrum ilçesinden Yunan adalarına PKK´lı teröristlerin deniz yoluyla kaçırılacağı bilgisini aldı.Herekete geçen ekipler Akyarlar Mahallesinde geçen salı günü gece saatlerinde tekneye binme hazırlığındaki 2 terörist ve 2 organizatör gözaltına alındı. PKK´lı teröristlerin üzerinde yapılan aramada 36 adet tabanca mermisi ve bir miktar döviz ele geçirildi. Polisteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen teröristler E.N., ve S.Y., organizatörler A.A., ile S.Ç., tutuklandı.FOTOĞRAFDHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Bodrum Cavit AKGÜN

2022-02-04 23:59:36



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