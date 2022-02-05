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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bodrum´da 2 PKK´lı terörist yakalandı

DHA

Bodrum´da 2 PKK´lı terörist yakalandı


Cavit AKGÜN / MUĞLA, (DHA)-MUĞLA´nın Bodrum ilçesinde düzenlenen operasyonda, fiber tekne ile yurt dışına kaçma hazırlığındaki 2 PKK´lı terörist ve 2 organizatör yakalandı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 kişi tutuklandı.
Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Bodrum ilçesinden Yunan adalarına PKK´lı teröristlerin deniz yoluyla kaçırılacağı bilgisini aldı.Herekete geçen ekipler Akyarlar Mahallesinde geçen salı günü gece saatlerinde tekneye binme hazırlığındaki 2 terörist ve 2 organizatör gözaltına alındı. PKK´lı teröristlerin üzerinde yapılan aramada 36 adet tabanca mermisi ve bir miktar döviz ele geçirildi. Polisteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen teröristler E.N., ve S.Y., organizatörler A.A., ile S.Ç., tutuklandı.FOTOĞRAFDHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Bodrum Cavit AKGÜN
2022-02-04 23:59:36

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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