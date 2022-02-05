Bodrum Belesiyesi ve Beşiktaş Belediyesi iş birliği protokolü imzaladı

Bodrum Belediyesi ile Beşiktaş Belediyesi arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Bodrum Belediye Başkanlığı ile Beşiktaş Belediye Başkanlığı arasında “Saha Çözüm Hareketi” iş birliği protokolü imza töreni gerçekleşti. Törene Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Bodrum Belediye Başkan Yardımcıları Ummahan Yurt ve İlknur Ülküm Seferoğlu, Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Seyhun Şahin, CHP İlçe Başkanı Halil Karahan, Beşiktaş Belediyesi Saha Çözüm Hareketi Koordinatörü Hakan Karakulak ile meclis üyeleri ve basın mensupları katıldı.

Bodrum’da da “Saha Çözüm Hareketi” olarak hayata geçirilecek olan protokol ile ilgili sözleşme taraflarından Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Seyhun Şahin, uygulama verileri ile birlikte ayrıntılı bir sunum gerçekleştirerek bilgiler verdi. Beşiktaş Belediyesi Saha Çözüm Hareketi Koordinatörü Hakan Karakulak ise Bodrum için hazırlanan proje sunumuyla Bodrum’daki nüfus, hane, eğitim seviyesi gibi grafikleri paylaştı.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, iletişim ve dayanışmanın önemine değinerek şunları söyledi:

“İletişim dayanışma bence bütün sorunların çözümünde ilk adım olacaktır. Bizler, yerel yönetimlerle belediye başkanları toplantıları yapıyoruz zaman zaman. Antep, Kayseri, oralarda yaptığımız konferanslarda iyi uygulamaları paylaşma olanağı buluyoruz. Tüm yapılan toplantılarda hem sorunu hem çözümü konuşuyoruz. Başkanımızın Beşiktaş Belediyesi’nde başlattığı bu saha çözüm hareketini öğrendim. Daha sonra Başkan Yardımcımız Ummahan Yurt arkadaşımıza talimat vererek Beşiktaş Belediyesini ziyaret ederek bu iyi örneği gidip yerinde görmesini bilgi almasını, bunu nasıl Bodrum’da hayata geçirebiliriz bunu çalışmasını istedim. Arkadaşlarıma teşekkür ederim. Kenan müdürümüzle birlikte İstanbul’a Sayın Başkanımızdan gidip öğrenip bana bu sunumu yaptılar. Sayın başkanımızın da burada olmasıyla bu iş birliğini ve bu dayanışmayı çok daha anlamlı hale getirdik.”

Vatandaşların temel ihtiyaçlarının saha çalışmalarıyla giderilebileceğini ifade eden Başkan Aras şöyle devam etti:

“Günümüzde artık Belediyelerin temel hizmetleri yanında farklı taleplerle de karşılaştığı kesin. Bu noktada daha önceki yapılan sosyal yardımlaşma şeklinin modelinin çok doğru olmadığını gördük. Bütün Bodrum’da alınan göç, nüfus artışı, dönüşüm, değişim döneminde şu anda bizde sahada çalışarak zaman zaman mahalle mahalle bazı ihtiyaçları tespit ettik. Pandemi ve yangın bunun için önemli bir deneyim oldu. Gördük ki koli göndererek yakacak odun göndererek çok da insanın derdine çözüm olmuyorsunuz. İşte burada arkadaşlarımız şunu tespit ettiler: O evde öncelikle hanenin durumu iş veya işsizlik durumu, çocuğu varsa askerde mi, okulda mı, kreşte mi, hastası mı var. Engellisi, yaşlı bakımı ihtiyacı var mı, bütün verileri toplayarak çok net şekilde o hanenin ihtiyacını tespit edebiliyorsunuz. İşte bunun en iyi örneği Beşiktaş Belediyesi’nde çalışılmış ve ortaya konmuş. Bütün insanlarla yapılan mülakatlar anketler sonrası anında, sahaya gönderilen mobil saha çözüm ekibi ile problemlerin anında çözülüyor olması çok önemli. Beşiktaş Belediye Başkanımızı kutluyorum. Çok önemli bir çalışma bizlere de rehber oldu.” dedi.

Bodrum Belediyesi olarak yapılan uygulamalardan da söz eden Başkan Ahmet Aras, “Şu anda üniversitenin yurdu yok, girişimlerimiz sonunda biz, gençlerimizi kaldıkları uygulama otelinden okula ücretsiz taşıyoruz. Yemek uygulamalarını da zaman zaman yapıyoruz. Bunlar çok önemli çalışmalar. Çocuklara, gençlere ve kadınlara yapılacak bu türlü yatırımların çok daha büyük dönüşü olacağını düşünüyorum. Temel hareket noktasının bu şekilde bir datayı veriyi toplayarak olacağını düşünüyorum. Bunun için bu protokolü imzalamak beni çok mutlu ediyor” şeklinde konuştu.

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ise protokol töreninde yaptığı konuşmada Beşiktaş ve Bodrum’un benzer yönlerini vurgulayarak iki ilçenin de kayıtlı nüfusundan çok daha fazla kişiye hizmet verdiğini belirtti. Saha Çözüm Hareketi’ni Beşiktaş’ta nasıl uyguladıklarına dair bilgi veren Başkan Rıza Akpolat; “Bir saha çözüm ekibi oluşturduk ve dedik ki Beşiktaş’taki bütün hanelere gideceğiz. O dönem maske dezenfekten talebi çok yoğundu. Bir kit hazırladık. Bu kitin içerisinde; maske, dezenfektan, o güne kadar yaptığımız işlerin içinde olduğu bir broşür ve 3 ayda bir çıkardığımız bir kültür dergimiz vardı. Beşiktaş’ta bulunan 93 bin 540 haneye bu kitleri hızlı bir şekilde teslim ettik ve onlarla bir anket yaptık. Tabletler üzerinde iletişim hızı yüksek bir model ile vatandaşa ulaştık. Vatandaşların taleplerini dinledik, toplam 7 bin 379 tane talep aldık. 7 bin 379 talebin 6 bin 534 tanesini yani yüzde 89’unu çok hızlı bir şekilde çözdük. Oluşturduğumuz 120 kişilik ekibi semtin bütün hanelerinin yanında tüm iş yerleri ve yaşam alanlarına da yönlendirdik. Tamamıyla bir iletişim süreci yönettik. Eve kapanan ve pandemi dolayısıyla ihtiyaç sahibi insanların yanında olduk ve ihtiyaçlarını çözmeye çalıştık.” dedi.

İlk defa Beşiktaş Belediyesi tarafından başlatılarak hayata geçirilen çalışmanın protokolü ile belediyeler arasında usul ve esaslara ilişkin bilgilerin paylaşılması amaçlanıyor. Beşiktaş Belediyesi’nden sonra Beylikdüzü ve Kartal Belediyeleri tarafından da başarıyla uygulanan Saha Çözüm Hareketi, Bodrum Belediyesi tarafından da hızlı bir şekilde hayata geçirilecek.

Planlanan proje kapsamında alanında uzman, genç ve dinamik personelden oluşan saha çözüm ekibi, tüm mahallelerde halkın hizmetinde olacak. Saha Çözüm Ekibi, sosyal mesafe kuralları çerçevesinde ve iki kişilik gruplar halinde Bodrum’un mahallelerindeki hane ve iş yerlerini ziyaret ederek Bodrum Belediyesi’nin projeleri hakkında bilgiler verecek, anketler yapacak ve en önemlisi de sorunları dinleyip talepleri not edecek. Acil olarak çözülmesi gereken sorunlar ve talepler ise vatandaşların ihtiyacı doğrultusunda hızlıca giderilecek.

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