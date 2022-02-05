Sokak hayvanları için işbirliği protokolü imzalandı Bodrum Belediyesi ile Muğla VHO işbirliği yaptı

Bodrum Belediyesi ve Muğla Veteriner Hekimler Odası (Muğla VHO) ile Bodrum Kent Konseyi Hayvanların Yaşam Hakkını Koruma Çalışma Grubu arasında “Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Projesi” protokolü imzalandı.

Bodrum Belediyesi, sokaktaki canların daha iyi şartlarda rehabilite edilmesi için Muğla Veteriner Hekimler Odası ve Bodrum Kent Konseyi Hayvanların Yaşam Hakkını Koruma Çalışma Grubu ile birlikte iş birliği protokolüne imza attı.

Programın açılış konuşmasını yapan Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, gönüllülerin desteğinin önemine değinerek şöyle konuştu:

“Bodrum’da bu işi yöneten destek veren gönüllü dostlarımıza çok çok teşekkür etmek istiyorum. Çünkü gönüllüler olmadan bu işlerin yürüyemeyeceği ortada. Aynı zamanda kentteki paydaşlarımız olan veteriner hekimler, klinikler ve odamız olmadan bu işin çözüme kavuşturulamayacağı ortada. Yüzde 100 çözüm belki de hiçbir zaman vuku olmayacaktır ancak sorunların minimize edilmesi bizim zaten ana hedefimizdir. Ve sahipsiz hayvanlarımızın korunması doğal ortamlarında yaşaması bizim için en önemli hedeftir. Bizim yapmamız gereken çoğalmayı önlemek. Çoğalmayı önlemek için de kayıt altına almak ve kısırlaştırmak burada önem taşıyor. Bunun için gönüllülerimiz zaten üzerine düşen her şeyi yapıyor. Ancak belediye olarak kendi iç işleyişimizdeki hem teşkilatlanma, personel, araç gereç, malzeme yapımız bu yoğun popülasyonda çok küçük bir müdahale oluyor. O yüzden desteğe ihtiyacımız var. Bu desteği de, veteriner hekimler odamızla, Bodrum’da yaşayan, çalışan, hizmet veren veteriner hekimlerimizle, kliniklerimizle ve gönüllülerimizle beraber olacaktır. Bizi bu sürece getiren bütün çalışma arkadaşlarıma, kent konseyimize ve veterinerler odamıza teşekkür ediyorum."



Muğla'da ilk olarak Bodrum'da böyle bir iş birliği protokolü yaptıklarını ifade eden Muğla VHO Başkanı Serkan Alpözen ise, “Sokak hayvanlarının rehabilite edilip tekrar yaşam alanlarına bırakılması çok önemli. Biz burada bütün paydaşlar olarak Bodrum’da ki bütün sokak hayvanlarının kısırlaştırılması, mikroçiplenmesi ve kayıt altına alınması konusunda elimizden geleni yapacağız.” şeklinde konuştu.



Bodrum Kent Konseyi Hayvanların Yaşam Hakkını Koruma Çalışma Grubu Temsilcisi İnci Kutay, “Sokak hayvanlarının nüfusunun yoğunlaşmasındaki temel sebeplerinden bir tanesi Bodrum’da yaşayan insanların köpeklerine sahip çıkmaması, kısırlaştırmamaları ve sokaklarda serbest şekilde bırakmaları. Umuyorum bu çalışmadan sonra ciddi bir mesafe kat etmiş olacağımıza inanıyorum.” dedi.



Toplantı sonunda sokak hayvanlarının yaşamlarıyla ilgili basın mensuplarının soruları yanıtlandı.



İmza altına alınan protokol ile Bodrum Belediyesi sorumluluk alanında popülasyonun yoğun olduğu yerlerde 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında sahipsiz sokak kedi ve köpeklerinin kısırlaştırılması, mikroçip ile işaretlenerek kayıt altına alınması işlemleri, Muğla Veteriner Hekimleri Odası iş birliğiyle yapılacak. Sahipsiz sokak köpeklerinin kısırlaştırılması, mikroçip ile işaretlenerek kayıt altına alınması sonrası postoperatif bakımlarının sağlandıktan sonra alındıkları ortama salınması süreçlerinde, Muğla VHO’dan belirli bir koordinasyon çerçevesinde destek alınması ve böylelikle kısırlaştırma hizmetinin ve etkinliğinin artırılması hedefleniyor. Bu sayede; sahipsiz sokak kedi, köpeklerin üremesi sonucu popülasyonlarının artışının kontrol edilmesi ve yaşam sürelerinin iyileştirilmesi amaçlanıyor.

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