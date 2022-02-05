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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Muğla’ya ETAP Projesi kapsamında 20 milyonluk destek devam ediyor

İHA

Muğla’ya ETAP Projesi kapsamında 20 milyonluk destek devam ediyor

Yangından zarar gören üreticilere ETAP Projesi kapsamında Muğla’nın Milas ilçesi Ören Mahallesi’nde dağıtım töreni yapıldı.
Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yangın bölgelerine terzi usulü özel hazırlanan, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından finanse edilen “Entegre Tarımsal Kalkınma Projeleri” (ETAP) çalışmaları hızla devam ediyor.
Milas’a bağlı Ören Mahallesi’nde Milaslı üreticilere 1000 zeytin, 2000 defne fidanı, 1400 zeytin kasası, 282 ton hayvan yemi ile yangından hasar gören mahalle muhtarlıklarına üreticilerin kullanması için pulvarizatör, dal parçalama makinesi vb. ekipman dağıtıldı. Ayrıca Hayvancılık Genel Müdürlüğü desteği ile Kadın Dayanışmasıyla Koyun Yetiştiriciliği Projesi kapsamında 110 adet küçükbaş hayvan sahiplerine teslim edildi.
Programa İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak, İl Kültür ve Turizm Müdürü Zekeriya Bingöl, AK Parti İlçe Başkanı Emin Çelik, TARİŞ Yönetim Kurulu Başkanı Kamil Gül, Ziraat Odası Başkanı İsmail Atıcı’nın yanı sıra TV programlarının ünlü simalarından Mesut Yar ve eşi katıldı. Üreticilerin yoğun katılım sağladığı programda üreticiler adına Fesleğen Muhtarı Erkan Kaba yaptı. Ardından TARİŞ Yönetim Kurulu Başkanı Kamil Gül, Ziraat Odası Başkanı İsmail Atıcı, AK Parti İlçe Başkanı Emin Çelik konuşma yaptı.
57 projeye Bakanlığımız 20 milyon TL destek verdi
İl Müdürü Barış Saylak konuşmasında “ Yangından sonra devletin desteği ile üreticilerimizin yaralarını sarmaya devam ediyoruz. Muğla’nın yangından etkilenen bölgeleri için hazırladığımız terzi usulü 57 projeye Bakanlığımız 20 milyon TL destek verdi. Bunun yaklaşık 12 milyon TL’sini üreticilerimizle yem, tohum, fidan vb. destekler şeklinde dağıttık. 100 bin fidan, 183 ton arı yemi, 154 ton tohum, 18 bin doz aşı, 80 ton gübre 860 kg aşı macununu şimdiye kadar proje kapsamında dağıttık” dedi.
1835 ton yem dağıtımı başladı
Saylak konuşmasına “ Bugünde 5 milyon TL değerinde yem tedariki sağladık. İl geneli 1835 tona yakın yem dağıtımına başladık. Bugün Milas’ta 282 tonunu dağıtıyoruz. Bunun yanında il geneli 4 bin 220 zeytin kasasının 1400 adetini burada dağıtıyoruz. Bugüne kadar 100 bin fidan dağıttık, burada 1000 zeytin, 2 bin defne fidanını toprakla buluşturmak üzere üreticilerimize dağıtıyoruz. Yangından etkilenen 8 mahalle muhtarlarına dal parçalama, pülverizatör vb. makineekipman desteği sağlayarak üreticilerin hizmetine sunuyoruz. İl geneli 45 makineekipman dağıtımı yapacağız” devam etti.
İki yılda bin kadın üreticiye 10 bin 400 küçükbaş hayvan dağıtacağız
“Hayvancılık Genel Müdürlüğü desteği ile Kadın Dayanışmasıyla Koyun Yetiştiriciliği Projesi kapsamında hayvan dağıtımına başladık. 20222023 yılarında uygulanacak olan projede 10 kadın grubundan oluşan 100 gruba yani bin kadın üreticiye 10 bin dişi 400 erkek koç olmak üzere toplam 10 bin 400 hayvan dağıtımına başladık. Projenin 1. Etabında 250 kadın yetiştiricimizin oluşturduğu 25 gruba her gruba 100 dişi 4 erkek olmak üzere 2 bin 500 dişi 100 erkek 2 bin 600 hayvan dağıtımı yapacağız. Ören’de ise bugün 110 hayvanı sahiplerine teslim ediyoruz. Hayırlı uğurlu olsun” dedi.
Ardından yağan yağışlardan sonra yapılan kontroller sonucu yanan zeytinlerin yaklaşık yüzde 80’inde yeşerme olduğunu ve bunun sevindirici olduğunu söyledi. ETAP kapsamında bakım ve budaması yapılan zeytin bahçesinde zeytin dikimi yapıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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