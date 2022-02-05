Datça’ya yoğun bakım servisi kuruluyor

Muğla Datça ilçesinde kurulacak olan yoğun bakım servisi Nisan ayında hizmete girecek.
Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan AK Parti Datça İlçe Başkanı Fatih Keleş, “ 4 yataklı 1. Seviye Yoğun Bakım Servis talebimiz, Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış olup, gerekli hazırlıklar ve ruhsatlandırmanın ardından Nisan 2022’de hizmete girecektir. Yine 7 Haziran 2021’de açılışı yapılan Diyaliz Ünitemiz 5+1 cihaz ile 19 hastaya hizmet vermekteydi. Aralık 2021 itibari ile alımı yapılan 6 adet sıfır 2021 model Hemodiyaliz cihazı Şubat 2022’de hastanemize teslim edilecektir. Bu sayede, 10+1 cihaz ile hizmet kapasitesini arttırmış olan Diyaliz Ünitemiz 40 hasta kapasitesi ile halkımıza hizmet vermeye devam edecektir. Ayrıca 1 adet hasta nakil ambulansı da hastanemize tahsis edilmiş olup sevgili halkımıza hizmet sunmaya başlamıştır” dedi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.