Marmaris'te sıcaklık 21 dereciyi gördü; sahiller doldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Marmaris'te sıcaklık 21 dereciyi gördü; sahiller doldu

DHA

Marmaris'te sıcaklık 21 dereciyi gördü; sahiller doldu


Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA)MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar, sahillerde çocuklarıyla vakit geçirdi. İlçede şubat ayının ilk hafta sonunda termometreler öğle saatlerinde 21 dereceyi gösterdi.
Türkiye'nin birçok bölgesinde soğuk hava etkili olurken, Marmaris'te güneşli havayı fırsat bilenler sahillere akın etti. Caddelere konumlandırılmış elektronik termometrelerin öğle saatlerinde 21 derece gösterdiği ilçe merkezinde, deniz suyu sıcaklığı 13 derece olarak ölçüldü. Şubat ayının ilk haftasında güneşli havayı fırsat bilen çok sayıda vatandaş ve yerleşik yaşayan yabancılar, deniz kenarında vakit geçirdi. Portatif sandalye ve masalarını sahile kuran vatandaşlar içeceklerini yudumlarken çocuklar kumlarda ve parklarda oynadı. Kimi aileler ise büfelerde eşsiz deniz manzarası eşliğinde çaylarını yudumladı. Kimileri de oltalarını denize atıp, manzara karşısında balık tutmaya çalıştı.Yat Limanı, Kordon ve Atatürk Caddesi sahil yolu yürüyüş ve koşu yapanlar ile bisiklete binenlerle doldu.
Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri, ilçe merkezinde sıcak havanın hafta sonu boyunca etkili olmasının beklendiğini duyurdu.  DHA-Genel Türkiye-Muğla / Marmaris Ali GÜNDOĞAN
2022-02-05 16:13:02

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Datça’ya yoğun bakım servisi kuruluyor
YEREL HABERLER Datça’ya yoğun bakım servisi kuruluyor
Ekolojik yaşam uzmanı Erkan Şamcı hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Ekolojik yaşam uzmanı Erkan Şamcı hayatını kaybetti
Muğla’ya ETAP Projesi kapsamında 20 milyonluk destek devam ediyor
YEREL HABERLER Muğla’ya ETAP Projesi kapsamında 20 milyonluk destek ...
“Covid-19’dan korkusu anksiyeteyi tetikliyor” Psikolog Güler; “Covid-19 korkusundan kurtulmak için kendinizi aşırı iyimser olmaya zorlamayın”
YEREL HABERLER “Covid-19’dan korkusu anksiyeteyi ...
10 metre yükseklikten aşağı düştü Hastanede yaşam savaşı veriyor
YEREL HABERLER 10 metre yükseklikten aşağı düştü Hastanede yaşam ...
Sokak hayvanları için işbirliği protokolü imzalandı Bodrum Belediyesi ile Muğla VHO işbirliği yaptı
YEREL HABERLER Sokak hayvanları için işbirliği protokolü ...
Yatağan’da alt yapı çalışmaları devam ediyor Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin Yatağan’da başlattığı 10 Milyon 480 Bin TL'lik alt ve üst yapı çalışmalarında bazı bölümlerde içme suyu imalat çalışmaları tamamlandı.
YEREL HABERLER Yatağan’da alt yapı çalışmaları devam ediyor Muğla ...
Kaçakçılıkla mücadele operasyonunda 3 tutuklama Yatağan Cumhuriyet Savcılığının Kkaçakçılıkla Mücadele’ kapsamında gözaltı kararı çıkardığı 11 şüpheliden üçü tutuklandı, üçü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
YEREL HABERLER Kaçakçılıkla mücadele operasyonunda 3 ...
Jandarma havadan-karadan trafiği denetliyor
YEREL HABERLER Jandarma havadan-karadan trafiği denetliyor
Bodrum Belesiyesi ve Beşiktaş Belediyesi iş birliği protokolü imzaladı
YEREL HABERLER Bodrum Belesiyesi ve Beşiktaş Belediyesi iş birliği ...
PKK terör örgütü üyeleri Yunanistan'a kaçarken yakalandı
YEREL HABERLER PKK terör örgütü üyeleri Yunanistan'a kaçarken ...
Bodrum´da 2 PKK´lı terörist yakalandı
YEREL HABERLER Bodrum´da 2 PKK´lı terörist yakalandı
Bodrum´da 2 PKK´lı terörist yakalandı
YEREL HABERLER Bodrum´da 2 PKK´lı terörist yakalandı
Bodrum´da 2 PKK´lı terörist yakalandı
YEREL HABERLER Bodrum´da 2 PKK´lı terörist yakalandı
Sianji’ye meslek ödülü
YEREL HABERLER Sianji’ye meslek ödülü
Göcek'te koylardaki kaçak yapılaşma yerinde incelendi
YEREL HABERLER Göcek'te koylardaki kaçak yapılaşma yerinde incelendi
'Göcek'i müsilaj tehlikesi bekliyor'
YEREL HABERLER 'Göcek'i müsilaj tehlikesi bekliyor'
Yağışlar sonrası mahalle yolun bir bölümü çöktü Menteşe ilçesinde üç gün devam eden yağışlar sonrası Karşıyaka Mahallesi Yağmur Sokakta yolun bir bölümü çöktü.
YEREL HABERLER Yağışlar sonrası mahalle yolun bir bölümü ...
Dünya Vücut Geliştirme Şampiyonası Bodrum’da yapılacak Yaklaşık bin sporcu Bodrum’da yarışacak
YEREL HABERLER Dünya Vücut Geliştirme Şampiyonası Bodrum’da ...
Bodrum Belediyesinden işçileri sevindiren sözleşme
YEREL HABERLER Bodrum Belediyesinden işçileri sevindiren sözleşme
Muğla Büyükşehir sporcusu satrançta Türkiye 2’ncisi oldu
YEREL HABERLER Muğla Büyükşehir sporcusu satrançta Türkiye 2’ncisi ...
Muğla’nın nüfusu Binde 17,7 artarak 1 milyon 22 bin 141 oldu Türkiye İstatistik Kurumu Adrese Dayalı Nüfus Kayıt sistemi sonuçlarına göre, 2020 yılında 1 milyon 773 olan nüfus, 2021 yılında Binde 17,7 artarak 1 milyon 21 bin 141’e ulaştı.
YEREL HABERLER Muğla’nın nüfusu Binde 17,7 artarak 1 milyon 22 bin ...
Köyceğizli Kore Gazisi Mehmet Duran hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Köyceğizli Kore Gazisi Mehmet Duran hayatını kaybetti
Fethiye kanalizasyonunun yüzde 85’i tamamlandı Muğla büyükşehir Belediyesi tarafından Fethiye’de çalışmaları devam eden Hisarönü - Ovacık Mahallesi Kanalizasyon hat yapımının yüzde 85’i tamamlandı.
YEREL HABERLER Fethiye kanalizasyonunun yüzde 85’i tamamlandı Muğla ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.