Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün testi pozitif çıktı

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Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün hafif belirtiler sonrası yaptırdığı Kovid19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Başkan Gürün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Hafif belirtiler üzerine yaptırmış olduğum Covid19 testimin sonucunun pozitif çıktığını öğrendim. Her zaman olduğu gibi görevimizin başında olup, genel tedbirler gereği çalışmalarımıza evden devam edeceğiz. Herkese sağlık diliyorum” dedi.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün Covid19 hatırlatma dozu dahil aşılarının tam olduğu öğrenildi.

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