‘Papaz Kaçtı’ izleyicisini kahkahaya boğdu Menteşe Belediye Tiyatrosu tarafından sahneye konulan ‘Papaz Kaçtı’ komedi oyunu izleyenleri kahkahaya boğdu.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi Yıldız Kenter Sahnesinde oyuncularının etkileyici performansıyla izleyiciyle buluşan komedi oyunu ‘Papaz Kaçtı’ Menteşeli tiyatro severler tarafından ayakta alkışlandı.

“Papaz Kaçtı” adlı 2 perdelik komedi türündeki 7’den 70’e her yaştan vatandaşın ilgi gösterdiği oyunda Menteşeliler salonu doldurdu. İngiliz oyun yazarı ve oyuncu Philip King tarafından yazılan ve 1943 yılının Haziran ayında İngiltere’nin kuzeyi Middlewick köyünde rahip Lionel ve onun güzeller güzeli karısı Penelope’nin etrafından geçen olayların sahneye taşındığı oyunda, oyuncuların performansı izleyicilerden tam not aldı.

Tiyatro severlerin ayakta alkışladığı oyunun sonunda sahneye çıkarak oyuncuları tebrik eden Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, “Hoş geldiniz. Bizler Menteşe Belediyesi olarak belediyenin yapması gereken görevleri dışında kültür ve sanat alanında da birçok çalışma yapıyoruz. Menteşe bir turizm, tarım kenti olabilir ama aynı zamanda bir kültür ve sanat kenti. Bu nedenle kültürel ve sanatsal çalışmalara ağırlık veriyoruz. Çünkü istiyoruz ki sizler ve çocuklarımız tiyatroyla, sanatla daha çok iç içe olsunlar. Çünkü bizim bu Cumhuriyete ve Cumhuriyetimizin değerlerine bir borcumuz var. Ata’sının izinde, Cumhuriyetin değerlerine sahip çıkan, kendine güvenen, özgüvenini kazanmış çocuklar yetiştirmek bizim bu ülkeye olan borcumuz. Eğitimlerinin dışında kültürel, sanatsal veya sportif faaliyetler içinde olan çocukların derslerinde daha başarılı olduğunu biliyoruz. Bu nedenle farklı branşlarda açtığımız ücretsiz kurslarımıza çocuklarınızı yönlendirmeniz, onların eğitimlerine katkı sağlanması açısından çok önemli. Salonumuzun sizlerin ilgisi ile doldu taştı. Hepinizin ayağına sağlık. Genel Yayın Yönetmenimiz Önder Hoca ve ekibi her zaman sizlerin hizmetinizde. İyi ki varsınız. Geldiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum” dedi.

