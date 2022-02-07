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Muğlalı kadın çiftçi bilgi yarışmasında birinci oldu 17’nci Uluslararası Agroexpo Tarım ve Hayvancılık Fuarında, İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün organize ettiği Kadın Çiftçi Bilgi Yarışmasında Muğlalı kadın çiftçi birinci oldu.

İHA

Muğlalı kadın çiftçi bilgi yarışmasında birinci oldu 17’nci Uluslararası Agroexpo Tarım ve Hayvancılık Fuarında, İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün organize ettiği Kadın Çiftçi Bilgi Yarışmasında Muğlalı kadın çiftçi birinci oldu.

, İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün organize ettiği 17’nci Uluslararası Agroexpo Tarım ve Hayvancılık Fuarında Muğla, İzmir, Denizli, Aydın, Afyon, Uşak, Kütahya ve Manisa illerinden kadın çiftçilerin katıldığı yarışmada Muğlalı kadın çiftçi birinci oldu.
Bitkisel üretim, hayvancılık, organik tarım, arıcılık, su ürünleri gibi tarımsal konuları ile ilgili sorular soruldu. 8 yarışmacı arasında kıyasıya geçen yarışmada 20 soruda 15 soruya doğru cevap vererek birinci olan Bodrum’dan katılan kadın çiftçi Ayşin Oral Muğla’yı gururlandırdı.
İkinci Aydın’dan Aslı Günal, üçüncülüğü İzmir’den Şule Nizamoğlu oldu. Birinciye çeyrek ve tam altın ile televizyon, ikinciye çeyrek ve yarım altın ile tablet, üçüncüye iki çeyrek altın ve akıllı saat, 5 yarışmacıya da çeyrek altın hediye edildi.
İl Müdürü Barış Saylak açıklamasında, “İzmir 17. Uluslararası Agroexpo Tarım ve Hayvancılık Fuarında İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün organize ettiği Kadın Çiftçi Bilgi Yarışmasında 8 il arasında yapılan kıyasıya yarışmada birinci olan Ayşin Oral bizleri gururlandırdı. Her alanda yaptıkları çalışmalarla başarılara imza atan kadın üreticimiz bilgi yarışmasında da birincilik alarak bizlere mutluluk yaşattı. Üretimin olmazsa olmazı kadınlarımıza Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak her zaman pozitif ayırımcılık sağlıyoruz. Gördük ki kadın üreticilerimizin ellerini attıkları her alanda başarı kaçınılmaz oluyor. Tekrar başta kadın üreticimiz Ayşin Oral’ı ve nezdinde tarıma katkı sunan ve kalkındıran tüm kadın çiftçilerimizi gönülden kutluyorum. İyi ki varsınız diyorum. Ayrıca yarışmacımızın hazırlanmasında emeği geçen ekip arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum. Kadın üreticilere güzel heyecanı yaşatan bu güzel organizasyonu düzenleyen için İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğünü de tebrik ediyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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