Dalaman’da hayırseverin yaptırdığı okulun açılışı yapıldı Dalaman ilçesinde hayırsever vatandaş Meryem Küçük tarafından yaptırılan okulun açılışı Milli Eğitim Müdürü Emre Çay’ın katılımı ile yapıldı.

Hayırsever vatandaş Meryem Küçük tarafından Dalaman Kargınkürü Meryem Küçük İlkokulunun acımışı İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay’ın katılımı ile yapıldı.

Açılış törenine Dalaman Kaymakamı Mesut Yakuta, Dalaman Garnizon Komutanı Hava Silah Sistem Albay Halil Gökçe, Dalaman Belediye Başkanı Muhammet Karakuş, hayırsever Meryem Küçük, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Hayırsever Meryem Küçük’e eğitime vermiş oldukları desteklerden dolayı teşekkür eden İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, “Memleketimize maddi manevi destekte bulunan, sosyal sorumluluğu görev edinen, çocuklarımızın eğitimine, ülkemizin ekonomisine katkı sunan kıymetli hayırseverlerimizin varlığı bizlere her daim büyük güç veriyor. “Eğitime yapılan yatırım, Güçlü Türkiye’nin aydınlık geleceğine yapılan yatırımdır.” düsturuyla hayata geçirdiğiniz eserler sayesinde nesiller boyu sürecek silinmez izler bırakıyor, ülkemizi yıldızlar gibi aydınlatıyorsunuz. Sizlere sonsuz müteşekkiriz” dedi.

Okulun insan hayatındaki önemine değinen Dalaman Kaymakamı Mesut Yakuta, Milli Eğitim Bakanlığının son yıllarda eğitim alanında çok büyük yatırımlar yaptığını; fakat bunun sadece devletin tasarrufuna kalmaması gerektiğini hayırseverlerin de katkılarının son derece anlamlı ve önemli olduğunu belirtti. Hayırsever Meryem Küçük’e teşekkür eden Kaymakam Mesut Yakuta, yapılan hayırların toplumda sevgi bağı oluşmasına ve hayırseverlerin kazandıklarını toplumla paylaşmasına bir vesile olduğunu ifade etti.

Hayırsever Meryem Küçük’e, Kaymakam Mesut Yakuta tarafından plaket takdiminin ardından öğrencilerin okudukları şiir ve folklor gösterisi sonrası protokol eşliğinde kurdele kesimi gerçekleştirildi. 4 derslikli ve 1 kütüphaneden oluşan Dalaman Kargınkürü Meryem Küçük İlkokulunda; 1 idareci, 4 öğretmen ve 52 öğrenci yer alıyor.

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