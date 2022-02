Marmaris ve Datça açıklarında 87 kaçak göçmen kurtarıldı

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA)MUĞLA´nın Marmaris ve Datça ilçelerinde, Yunanistan unsurlarınca lastik bot ile can salına konularak Türk kara sularına geri itilen 87 kaçak göçmen Türk Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Dün gece saatlerinde devriye görevinde bulunan Güney Ege Sahil Güvenlik Datça Grup Komutanlığı hücum bot ekipleri içerisinde kaçak göçmenlerin bulunduğu 3 sal tespit etti. Can sallarına yanaşarak içinde bulunan 62 kaçak göçmen kurtarıldı.

Marmaris ilçesine 55 kilometre mesafedeki kırsal Taşlıca Mahallesi Serçe Limanı açıklarında ise sabaha karşı saat 04.00'te denizde lastik bot içinde sürüklenen kişiler olduğu ihbarını alan Sahil Güvenlik ekipleri harekete geçti. Yeri tespit edilen lastik bota yanaşılarak içinde bulunan 25 kaçak göçmen kurtarıldı.

Kimlik tespiti ve doktor kontrolü yapılan aralarında kadın ile çocukların da bulunduğu 87 kaçak göçmen, işlemlerin ardından jandarma araçlarıyla Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü´ne götürüldü. Çoğunluğu Suriye olmak üzere Irak ve Burma uyruklu kaçak göçmenler verdikleri ifadelerinde, değerli eşya, para, cep telefonlarının Yunanistan askerlerince alınarak can salına konulup şiddete maruz kaldıklarını, kötü hava koşullarına rağmen Türk kara sularına geri itildiklerini öne sürdü.

