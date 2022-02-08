Dalaman'da ev yangını

Adı: Beyazıt Kulesi! Yaşı: 273 O kulenin renkleri ne anlama geliyor?

Meteoroloji ve İBB uyardı! Soğuk ve yağışlı hava geri geliyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Muğla'nın Dalaman ilçesinde meydana gelen yangında bir ev yanarak kullanılamaz hale geldi.



Yangın, Ege Mahallesi Alp Sokak üzerindeki bir apartmanın birinci katında gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evden alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangında tamamen yanan ev kullanılamaz hale gelirken, ölen yada yaralananın olmaması teselli kaynağı oldu. Yangının çıkış nedeninin belirlenebilmesi için çalışma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.