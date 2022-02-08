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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kırılan su borusu nedeniyle işlenen cinayetin ikinci duruşması görüldü

İHA

Kırılan su borusu nedeniyle işlenen cinayetin ikinci duruşması görüldü

Muğla'nın Menteşe İlçesi Yörükoğlu Mahallesinde su borusunu kırdığı gerekçesi ile 43 yaşındaki Ferhan Bedir'in bıçakladığı, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan 67 yaşındaki Hüseyin Şakar hayatını kaybetmişti. Cinayet ile ilgili ilk duruşma ve yapılan keşfin ardından ikinci duruşma Muğla 1'inci Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. Duruşmada Ferhan Bedir'in akrabası olan muhtar Fazilet Bedir ile ilgili iddialara yönelik tanıklar dinlendi.
İddialara yönelik tanıklar dinlendi
Bıçaklanarak öldürülen Hüseyin Şakar'ın ailesi, sanık Ferhan Bedir'in muhtar olan akrabası Fazilet Bedir'i aradığı, muhtarın 112 ya da jandarmayı aramadığını belirterek, muhtarla ilgili suç duyurusunda bulunmuştu. Mahkemede olay günü muhtarın yanında olan tanık Zafer Sevinç, "Muhtarı sanık Ferhan Bedir aradı. Biz ormandaydık. Telefon geldikten sonra 112'yi ya da jandarmayı aramadı. 67 dakikada olay yerine ulaştık. O arada jandarma oraya gelmişti. Biz çabuk gidelim diye hemen yola çıktık. Ferhan'la yolda karşılaştık. Ne oldu diye sorduk. Ferhan bize 'Hüseyin Şakar ile kavga ettik. O beni, ben onu bıçakladım' dedi. Biz yaralının durumuna bakmak için olay yerine gittik. Ferhan'ın boynunda çizik gördüm. Hüseyin Şakar'ın yanına gittiğimizde henüz vefat etmemişti. Durumu kötüydü" dedi.
Cinayet işlenen bıçağın konulduğu otomobilin sahibi konuştu
Katil zanlısının amca oğlu Halit Bedir de tanık olarak dinlendi. Bedir, "Bıçaklama olayını görmedim. Öğlen yemeğe eve geldim. Tam işe gideceğim sırada Ferhan Bedir beni aradı. 'Biz Hüseyin Şakar ile birbirimizi bıçakla çizdik' dedi. Benden bir şey istemedi. Ben işe gitmek için yola çıktım. Dışarıda karşılaştık. Ferhan ile karşılaştığımızda birlikte duruyorlardı. Yanında babası ile bir kaç kişi vardı. O arada benim arabaya bıçağı koymuş. Elinde bıçak görmedim. Boynunda çizik vardı onu gördüm. Arabaya binip yaralı Hüseyin Şakar'ın yanına gittim. Görünce şok oldum. Arabaya binince bıçağı gördüm. Jandarmaya bıçağı teslim ettim. Ferhan benim arabama binmedi" diye konuştu.
Savcı mütalaasında Ferhan Bedir'in kasten öldürme suçundan cezalandırılmasını istedi. Hüseyin Şakar'ın aile avukatı Gülen Bütüner, tanık beyanlarına karşı ve esasa ilişkin savunmalarını yapmak üzere süre talep etti. Sanık Ferhan Bedir'in tutukluluk halinin devamına karar verilerek duruşma 7 Nisan'a ertelendi.

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