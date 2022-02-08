Yatağanlı köylüler, Menteşe Belediyesi’nde toplandı

Muğla’nın Yatağan İlçesi’nde yaşayan vatandaşlar, Menteşe Belediyesi önünde basın açıklaması yaparak, ilçeye bağlı Deştin Mahallesi'nde kurulması planlana çimento fabrikasıyla ilgili verilen ruhsatın yeniden gözden geçirilmesini talep etti.

Muğla’nın Yatağan İlçesi Deştin Mahallesi ile Menteşe İlçesi'nin Bayır Mahallesi sınırlarına yakın bir bölgede kurulması planlanan Çimento Entegre Fabrikası’na Menteşe belediyesi tarafından ruhsat verilmesi üzerine bölge sakinlerinden oluşan bir grup Menteşe Belediyesi önüne giderek basın açıklaması yaptı.

Yatağan’a bağlı Deştin, Alaşar, Şeref, Esenköy mahallelerinde yaşayan vatandaşlar sabah saatlerinde Menteşe Belediyesi önüne geldi. Polis ekiplerinin güvenlik tedbiri aldığı basın açıklamasında Vatandaşlar adına açıklamayı, Deştin Mahalle Muhtarı Nail Karaman okudu.

Menteşe Belediyesine, bölgelerinde kurulmak istenen çimento fabrikasına verdikleri ruhsatı iptal etmeleri için çağrıda bulunmaya geldiklerini kaydeden Muhtar Nail Karaman, açıklamasında "Bizler yaşam alanlarımızın korunması, çevre ve insan sağlığının her şeyin üzerinde tutulması gerektiğini düşünerek, insan ve çevre sağlığını olumsuz etkileyeceğini düşündüğümüz çimento fabrikasıyla ilgili verilen ruhsatın, Menteşe Belediyesi tarafından yeniden gözden geçirilmesini talep ediyoruz. Bilindiği üzere bölgemiz, termik santralin olumsuzluklarından etkilenmeye devam ederken bir de üzerine çimento fabrikası gibi bir tesisle karşı karşıya bırakılmıştır. Doğasıyla ve tarımsal faaliyetleriyle bölgemizin güzide yerlerinden olan Deştin, Alaşar, Şeref, Esenköy ve çevresi, ne yazık ki kurulacak olan bu çimento fabrikasıyla zarar görecektir" dedi.

“Zeytincilik büyük yara alacak”

Bölgenin en önemli geçim kaynaklarından birinin de zeytincilik olduğunu ve çimento fabrikasının kurulması halinde bölgedeki binlerce kişinin geçim kaynağı olan zeytinciliğin de zarar göreceğini ifade eden Karaman, "Edindiğimiz bilgilere göre, bölgenin en önemli tarımsal faaliyeti olan zeytincilik, yapılmak istenen çimento fabrikasıyla birlikte büyük yara alacaktır. Ayrıca bölge halkının besin ve geçim kaynakları arasında yer alan çıntar ve göbek gibi ürünler de yok olacaktır. Tüm bu durumlar düşünüldüğünde yöre halkı olarak bizler bölgemize bir çimento fabrikası kurulmasına karşı olduğumuzu, kamuoyuna deklare ediyoruz" ifadelerini kullandı.

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