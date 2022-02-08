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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Fethiye’de fırtına etkili oluyor

İHA

Fethiye’de fırtına etkili oluyor

Muğla’nın Fethiye ilçesinde rüzgarın hızı saatte 80 kilometreye ulaşırken, sahilde dalgalar iki metreye ulaştı.
İlçede de sabah başlayan ve öğle saatlerinde etkisini artıran rüzgar nedeniyle Çalış Plajı'nda dalga boyu zaman zaman 2 metreye ulaştı. Bazı vatandaşların dev dalgalarla fotoğraf çektirdiği görüldü.
Fethiye Meteoroloji İstasyon Müdürlüğü yetkilileri, yağış ve rüzgarın akşam saatlerinde etkisini daha da artıracağını kaydetti. Rüzgarın saatteki hızının 80 kilometreyi bulduğu ilçede, olumsuz hava koşullarının gece yarısından sonra etkisini kaybedeceği bildirildi.

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