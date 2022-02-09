Ortacalı muhtarlar kırsal mahalle konusunda bilgilendirildi

Muğla'nın Ortaca ilçesinde Büyükşehir Belediyesi yasası gereği köy statüsünden çıkarak mahalleye dönüşen 13 mahalle muhtarı Muğla’da bilgilendirildi.



CHP Ortaca İlçe Başkanı Evren Tezcan, yaptığı açıklamada; “Geçtiğimiz günlerde partimizin yönetim kurulu üyeleri ve belediye meclis üyelerimizin de katılımıyla Büyükşehir Belediyesi yasası gereği köy statüsünden çıkarak mahalleye dönüşen ve bu statüden çıkmak isteyen ilçemizdeki 13 mahallemizin muhtarlarıyla toplantı düzenledik. Muhtarlarımızdan aldığımız bilgiler doğrultusunda konunun takibi için yine muhtarlarımızın da katılımıyla Muğla’da, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanı Emin Madran bizlere özel sunumuyla “Muğla Büyükşehir Belediyesi Kırsal Mahalle Tespiti Kriterlerinin Belirlenmesi” konulu süreci anlattı. 13 mahallemizin Kırsal Mahalleye dönmesini sağlayan yasadan yararlanmak için Ortaca Belediyesi’ne yaptığı müracaatın değerlendirme süreci devam ediyor. Teknik ve Genel bilgilerin paylaşıldığı bir toplantı düzenleyerek Kırsal Mahalleye geçmek isteyen Muhtarlarımızla bir yol planı üzerinde verimli bir çalışma gerçekleştirdik. Bilgilendirme toplantısında ilk müracaat yeri olan Ortaca Belediyesi tarafından Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin ilgili dairesine eksik bilgi verilmiş. Her mahallemizin başvuruları ayrı ayrı değerlendirilerek karar verilecek. Muhtarlarımızın talebi eksiklerin bir an önce giderilerek Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin ilgili dairesine ulaştırılması. Konunun takibine devam edeceğiz. Muğla Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanı Emin Madran’a verdiği bilgiler ve ilgilerinden dolayı muhtarlarımız adına teşekkür ediyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.