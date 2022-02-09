Bu karpostallık görüntüler turizm cenneti Muğla’dan Türkiye’nin deniz, kum ve güneşi ile ünlü turizm cenneti Muğla, kış aylarında da yüksek kesimlerine yağan yoğun kar yağışı sonrası karpostallık görüntüler ortaya çıktı.

Yıllık 3 milyon yabancı, 5 milyon da yerli turist ağırlayan Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Muğla, kış aylarında yüksek rakımlı tepelere yoğun kar yağışı sonrası karpostallık görüntüler ortaya çıktı.

Fethiye Eren Dağı, Köyceğiz Sandras ve bin 900 rakımlı Kavaklıdere Göktepe ve Gökçukur Yaylaları yoğun kar yağışı sonrası beyaza büründü. Geçen yıl büyük bir orman yangını afeti yaşayan Kavaklıdere bölgesi, kış aylarında kar yağışı sonrası beyaz örtü ile kaplandı.

Kavaklıdere Göktepe ve Gökçukur yaylasında Ocak ve Şubat aylarında yağan kar yağışı sonrası kar kalınlığı 2 metreyi buldu. Bölgeye özellikle hafta sonlarında Muğla’nın diğer ilçelerinde kar üzerinde piknik yapmak için çok sayıda vatandaş geliyor.

Bin 900 rakımlı Gökçukur ve Göktepe dağlarındaki eşsiz kar manzarasını doğasever genç Taner Genel dron ile görüntüledi. Göktepe zirvesinde bulunan TRT vericilerinin bulunduğu kar kaplı zirveyi dron kadrajına yansıtan doğasever genç Taner Genel’in görüntüleri binlerce beğeni aldı.

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