Muğla’da küçükbaş hayvan azaldı, büyükbaş arttı Muğla’nın hayvansal üretim miktarı 2020 yılına göre yüzde 2 artış gösterirken, küçükbaş hayvan sayısı azaldı, büyükbaş hayvan sayısı artı.

Türkiye İstatistik Kurumu Denizli Bölge Müdürlüğü Muğla’nın hayvansal üretim miktarlarını açıkladı. Buna göre, Büyükbaş hayvan sayısı 2021 yılında bir önceki yıla göre yüzde 2 artarak 281 bin 027 baş olarak gerçekleşti.

Büyükbaş hayvanlar arasında yer alan sığır sayısı, 2021 yılında bir önceki yıla göre yüzde 2 oranında artarak 280 bin 937 baş oldu. 2021 yılı itibarıyla manda sayısı ise 90 baş oldu. Muğla 280 bin 937 baş ile Türkiye genelinde en çok sığırın bulunduğu 20’nci il oldu.

Küçükbaş hayvan sayısı yüzde 11,4 azaldı

Küçükbaş hayvan sayısı 2021 yılında bir önceki yıla göre yüzde 11,4 oranında azalarak 472 bin 035 baş olarak gerçekleşti. Küçükbaş hayvanlar arasında yer alan koyun sayısı, 2021 yılında bir önceki yıla göre yüzde 9,5 oranında azalarak 227 bin 361 baş oldu. Muğla 227 bin 361 baş ile Türkiye genelinde en çok koyunun bulunduğu 53’üncü il oldu.

Küçükbaş hayvanlar arasında yer alan keçi sayısı ise 2021 yılında bir önceki yıla göre yüzde 13 oranında azalarak 244 bin 674 baş oldu. Muğla 244 bin 674 baş ile Türkiye genelinde en çok keçinin bulunduğu 17’nci il oldu.

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