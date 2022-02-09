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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Telefon dolandırıcıları yarım saatte 90 bin lirasını çarptı

İHA

Telefon dolandırıcıları yarım saatte 90 bin lirasını çarptı

Muğla’nın Marmaris ilçesinde bir marangoz kendisini arayan dolandırıcılara 90 bin lira kaptırdı, 100 bin lirayı daha yatıracakken yunus polisleri tarafından müdahale edilerek, parayı yatırması engellendi.
Akşam saatlerinde bir vatandaşın Muğla 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak uzaktan izlediği kişinin dolandırıldığından şüphelendiğini belirtmesi ve Orgeneral Mustafa Muğlalı Caddesi üzerindeki bankamatiklerin önünde olduğunu belirtmesi üzerine motosikletli yunus polislerinin olay yerine gitmesi ile gerçek ortaya çıktı.
42 yaşındaki marangoz M.G.'nin yan tarafındaki bankamatikte sıra bekleyen bir şahsın dikkati daha fazla dolandırılmasının önüne geçti. Vatandaş Muğla 112 Acil Çağrı merkezine bankamatiklerdeki bir kişinin dolandırılmış olabileceğinden şüphelendiğini, panik halinde olduğunu belirtince motorize polis ekipleri hemen belirtilen adrese geldi. İhbarda bulunan kişi polisleri yönlendirerek bankamatik önünde para yatırmaya çalışan şahsı gösterdi.
Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polisler, bankamatik önüne gelerek para yatırmaya çalışan ve panik halindeki kişiyi hemen işlemi durdurması yönünde uyardı. İşlemi durdurarak bankamatik önünden uzaklaşan kişi ile yapılan görüşmede ilçede marangozluk yapan M.G. olduğu belirlendi.
Polis, M.G. ile görüşerek dolandırılabileceğini söyledi. Yapılan ilk incelemelerde marangozun telefon ile dolandırıldığı belirlendi. Polis marangoz ile yaptığı görüşmesinde, 25 dakika içinde özel bir bankanın bankamatiğinden önce 49 bin lira, 9 bin lira, 30 bin lira ve en son 2 bin lira olmak üzere 4 defa havale işlemi yapıp toplam 90 bin lira yatırdığı belirlendi. Kredi çekerek cebine koyduğu 100 bin lirayı da havale yapacakken durdurulan M.G. polislerin kendileri ile konuşmasının ardından dolandırıldığını anlayarak isyan etti.
M.G., “Bugün akşam sıralarında beni ve eşimi cep telefonundan arayıp 'kimlik bilgilerinize ulaştılar' dediler. Beni önce emniyete çağırdılar. Giderken bir kişi arayıp başsavcı olduğunu kimliğimin terör örgütlerinin eline geçtiğini, 200 bin lira çıkarmam gerektiği söylendi. Hemen geri dönüp bankamatiğe gittim. Bu sırada bir kişi arayıp polis olduğunu söyledi. Ben de sizlere güvenmiyorum dediğimde 'nasıl güvenmezsin evine polis gönderdik daha nasıl inanacaksın' dedi. Yatırdığım paranın hepsi kredi. 4 defa art ardına bankamatikten para yatırdım. Evime kadar birileri geldi ne yapacağım ben şimdi tüm bu paralar krediydi çalışayım durayım bakalım ödemek için” dedi.
Mağdur vatandaş M.G. özel bankayı yatırılan paranın durdurulması için telefon ile aradı ancak başarılı olamadı. Parasını kurtarmak için hem polisler ile hem de banka ile görüşmeye çalışan mağduru dolandırıcılar farklı numaralardan aramaya devam ettiler.
Olay yerine gelen ekip otosuyla İlçe Asayiş Büro Amirliği’ne götürülen marangoz, kendisini dolandıran kişi veya kişilerden şikayetçi oldu. Polis yetkilileri nöbetçi savcı ile görüşerek paranın havale edilmemesi için seferber oldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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