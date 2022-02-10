Yatağan ve Kavaklıdere atıkları bertaraf ediliyor Yatağan Aktarma İstasyonu’ndan bugüne kadar 32 Bin 227 ton evsel nitelikli atık, Menteşe Katı Atık Düzenli Depolama Tesisine taşındı.

Muğla’da katık atık, hafriyat, deniz, su ve çevre kirliliğine karşı mücadele alanlarında hizmetlerini sürdüren Muğla Büyükşehir Belediyesi, çevre ve doğayı koruyan yatırımlara devam ediyor. Yatağan ve Kavaklıdere ilçelerinde oluşan evsel nitelikli atıkların bir noktada toplanması için çalışma başlatan Büyükşehir Belediyesi 2019 yılının Eylül ayında Yatağan Katı Atık Aktarma İstasyonunda hizmete sundu.

Atıklar Menteşe katı atık depolama tesisine taşınıyor

Yatağan Katı Atık Aktarma İstasyonu’nda Yatağan ve Kavaklıdere ilçelerinden günlük 40 ton evsel nitelikli katı atık toplanıyor. Toplanan atıklar özel araçlar ile bertaraf edilmek üzere Menteşe Katı Atık Düzenleme Tesisine taşınıyor. Bu kapsamda Yatağan Aktarma İstasyonu’nda bugüne kadar 32 Bin 227 ton evsel nitelikli katı atık çevre ve insan sağlığına zarar vermeden, mevzuat hükümleri çerçevesinde Menteşe Katı Atık Düzenli Depolama Tesisine taşınarak bertarafı sağlanıyor.

Aktarma İstasyonu sayesinde çevrenin korunması sağlanıyor

Yer seçimi yapılırken çevresel yerleşim kriteri olan arazi kullanımı, yer altı su kaynağı, ekoloji, görünürlük, trafik ve topografya dikkate alınarak yapılan Yatağan Katı Atık Aktarma İstasyonu’nda çevrenin korunması sağlanıyor. Çöp depolanmasının yapılmaması nedeniyle çevreye koku ve hijyen açısından zararı olmayan İstasyonda ayrıca periyodik aralıklarla ilaçlama işlemleri de yapılıyor.

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