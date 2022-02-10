Büyükşehirden memurlara sosyal denge zammı

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Muğla Büyükşehir Belediyesi ve TümYerel Sen Sendikası Muğla Şubesi arasında imzalanan sosyal denge sözleşmesi kapsamında Büyükşehir Belediyesi’nde görevli kadrolu ve sözleşmeli memurların maaşlarında ek olarak 447,20 TL artış yapıldı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi ve TümYerel Sen Sendikası Muğla Şubesi arasında Sosyal Denge Sözleşmesi imzalandı. Sözleşmeye Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün ve TümYerel Sen Muğla Şube Başkanı Salih Yıldız imza attı. Sözleşme kapsamında Muğla Büyükşehir Belediyesi ve MUSKİ Genel Müdürlüğü bünyesinde görev yapan kadrolu ve sözleşmeli memurların maaşları ortalama 20 puan yükseltilerek ücretlerinde 447,20 TL artış yapıldı.

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