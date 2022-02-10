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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

25’incisi düzenlenen EMİTT’İN gözdesi Bodrum oldu

İHA

Dünyanın en büyük dört turizm fuarından birisi olan 25'inci Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı (EMİTT), Beylikdüzü TÜYAP Kongre ve Fuar Merkezi'nde başladı. Fuarın incisi bu yıl da Bodrum standı oldu.

25’incisi düzenlenen EMİTT’İN gözdesi Bodrum oldu

Dünyanın en büyük dört turizm fuarından birisi olan 25'inci Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı (EMİTT), Beylikdüzü TÜYAP Kongre ve Fuar Merkezi'nde başladı. Fuarın incisi bu yıl da Bodrum standı oldu.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile geniş bir ziyaretçi portföyünün katılımıyla açılışı yapılan fuarda Bodrum Belediyesi ve Bodrum Ticaret Odası işbirliğiyle yer alan Bodrum standına Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar, Milas Kaymakamı Mustafa Ünver Böke, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, BODTO Meclis Başkanı İlhan Ersan, Meclis Üyesi Toros Demirdöven ile Belediye Başkan Yardımcısı İlknur Ülküm Seferoğlu, Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Yönetim Kurulu Üyesi Halil Özyurt, BODER Başkanı Ömer Faruk Dengiz ve Bodrumlu turizmciler ev sahipliği yaptı.
Sektörün önde gelenlerinin ve ziyaretçilerinin uğrak yeri olan stantta, Başkan Aras’ın bizzat ağırladığı ziyaretçiler arasında Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da vardı. Bakan Ersoy, fuarın turizm sektörüne ve Bodrum’a hayırlı olmasını diledi.
3 bin 500 yıllık tarihi, doğası ve samimiyetiyle Ege’nin göz bebeği ve turizm destinasyonlarının önde gelen kenti Bodrum standını ziyaret eden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na Bodrum Mandalina Gazozu ikram edildi. Başkan Aras ile bir süre sohbet eden Başkan İmamoğlu,"Turizm sektöründeki zorlu süreci, ortak akıl ve işbirlikleri ile daha kolay aşabileceğimize inanıyoruz." dedi.

Üçüncü holde yerini alan Bodrum standı, fuarın ilk gününde adeta dolup taştı. Ziyaretçiler arasında CHP Parti Meclisi (PM) Üyesi Gökhan Zeybey, ünlü sanatçı Onur Akın’ın yanı sıra Marmara, Ege ve Akdeniz bölgesinden bürokratlar ve belediye başkanları ile turizm acente yetkilileri, Bodrum standına ilgi gösterdi. Standa gelen yerli ve yabancı ziyaretçiler, Bodrum’u tüm değerleriyle tanıtan sunum ve bilgilendirmelerden faydalandılar.
Yenilenen tasarımıyla Bodrum’un tüm güzelliklerini yansıtan, mavibeyaz renklerin hâkim olduğu Bodrum standında, ziyaretçilere Bodrum Mandalinası ve yöresel ürünler ikram edildi. Açılış kokteylinde Şef Pelin Dumanlı tarafından yapılan Bodrum'a özgü Gemici Peksimeti Salatası yine Başkan Aras tarafından katılımcılara ikram edildi.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Fuarlar, profesyonellerin ve destinasyonların bir araya gelmesi açısından büyük önem taşıyor. Bu fuarların en önemlilerinden biri de Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı. Dünyanın ilk beş turizm fuarından biri olan EMİTT'e yine geniş bir stantla katılmayı tercih ettik. Bodrum Ticaret Odamız ile işbirliği içinde yürüttüğümüz EMİTT fuarında, kentimizin ekonomisinde lokomotif görevi yapan turizmimizi geliştirmek ve genişletmek istiyoruz."

Doğru tanıtımla Bodrum'un turizmde hak ettiği noktaya ulaşacağını ifade eden Başkan Aras, “Bodrum sadece deniz, kum ve güneş konsepti ile anılmamalı artık. 3500 yıllık tarihi, kültürü ve gastronomisi gibi enstrümanları var. Birçok bölgede olmayan bu enstrümanlarımızı daha öne çıkarmamız lazım. Bodrum turizminin gelişmesi, 12 aya yayılması, kalitesinin artması için tüm ekonomik ve sosyal şartlara rağmen çalışmalarımızı sürdürüyoruz." dedi.

0912 Şubat tarihleri arasında açık kalacak olan fuar; Rusya, Malta, Bulgaristan, Seyşeller, Sırbistan, Kosova, Pakistan, Ürdün, KKTC, Filistin, Azerbaycan, Güney Afrika, Makedonya, Bosna Hersek olmak üzere 14 ülkeye ev sahipliği yapıyor.

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